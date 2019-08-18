Turisttik tesisleri gezerek uyuşturucu satan şüpheli jandarmadan kaçamadı MUĞLA (İHA) – Muğla’nın Ula ilçesinde, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda turistlik tesisleri araçla gezerek uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen bir şüpheli yakalandı.

MUĞLA (İHA) – Muğla’nın Ula ilçesinde, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda turistlik tesisleri araçla gezerek uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen bir şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, Ulu ilçesi Akyaka Mahallesi’nde bir şüphelinin turistik tesisleri araçla gezerek, içeride konaklayanlara uyuşturucu sattığı yönünde bilgi alındı. Başlatılan araştırma sonucunda plakası belirlenen şüpheli araç, bu sabah saat 05.00 sıralarında mahalle içerisinde dolaşırken durduruldu.

Araç içerisinde ve aracı kullanan İ.G. isimli şüpheli üzerinde, KOM Şube Müdürlüğü narkotik köpeğiyle birlikte yapılan aramada ayrı ayrı paketler içerisinde 7 adet uyuşturucu hap ile 6 gram THC esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesinin alınması için karakola götürüldü.

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