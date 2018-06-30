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Turistlerin Türkiye tercihi Almanları kudurttu!

Alman turistlerin Türkiye için yaptığı planlardan vazgeçmeyerek ülke ekonomisine fayda sağlaması, Alman basınında eleştirel yazıların çıkmasına neden oldu.

30 Haziran 2018 Cumartesi 21:17
Turistlerin Türkiye tercihi Almanları kudurttu!

Terör örgütlerinin merkezi haline gelmesi ve 15 Temmuz kanlı darbe girişimiyle ilgili akıllarda kalan soru işaretleri nedeniyle Almanya, Türkiye'ye karşı ikiyüzlü bir tavır sergiledi; bu da ilişkilerin günden güne kötüye gitmesine neden oldu.

İlişkilerin gerilmesine neden olan karşılıklı açıklamalara rağmen Alman turistlerin Türkiye planlarında değişiklik olmadı.

Bu da ülke basınında rahatsızlığa neden oldu.

OHAL'DE TATİL

Ülkede yayın yapan Der Spiegel dergisinde Dinah Deckstein'ın imzasıyla çıkan haberde; Türkiye'de OHAL'in devam ettiğini buna rağmen Almanların Türkiye'ye tatile gittiği sorgulandı.

KAPASİTE YÜKSELDİ

Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni seçim zaferinin de hatırlatıldığı haberde, turizm şirketlerinin Türkiye'ye uçuş kapasitelerini artırdığına da yer verildi.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2018 Cumartesi 21:17
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