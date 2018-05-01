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Turistlerin semazenle karşılanmasına tepki

'Mayıs Bayramı' dolayısıyla Antalya Havalimanı'na gelen turistlere karşılama töreni yapıldı.

01 Mayıs 2018 Salı 10:23
Turistlerin semazenle karşılanmasına tepki

Rusya başta olmak üzere Bağımsız Devlet Toplulukları'ndaki ülkeler için büyük öneme sahip Mayıs Bayramı dolayısıyla Antalya turizminde büyük hareketlilik başladı. Hava sıcaklığının 30 derecenin üzerinde seyrettiği turizmin başkentine dün yaklaşık 20 bin turist geldi. Antalya Havalimanı Dış Hatlar 2 Terminali'nde turizmciler tarafından gerçekleştirilen organizasyon renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinlikte yiyecek içecek servisinin yanı sıra dans gösterileri, DJ performansları, animatör gösterisi sunuldu. Ancak turistlerin karşılanmasında bir semazenin gösteri yapması tartışma yarattı.

'İLK İZLENİM ÖNEMLİ'

Gazete Habertürk'ten Soner Özcan'ın haberine göre semazen gösterisinin son zamanlarda folklorik bir hal aldığını belirten Neyzen Doç. Dr. Süleyman Erguner, "Semazenin çok güzel görsel bir tablosu var. İnsanlar bundan istifade etmek istiyorlar.

Son 20 yılda böyle bir eğilim oluştu. Karşılamalarda, otellerde, düğünlerde bile semazen gösterisi yapılıyor. Semazen gösterisi manevi bir ritüeldir. Öncesinde Kuran-ı Kerim okunması gerekir. Bu bir manevi birliktir. Sema gösterisi folklorik bir sunum değildir" dedi.

Rixos Grup PR Müdürü Eyüp Kaplan, "Turizmde ilk izlenim çok önemli. Gelen tüm misafirlerimizi özel şovlarla, yiyecek ikramlarıyla havalimanında karşıladık. Semazen gösterisi de bizim kültürümüzün bir parçası olduğu için programda yer aldı. Turistler çok beğendi" dedi. Dünya Seyahat Acentaları Birlikleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Çetin Gürcün, "Bu tür karşılama programları turistler üzerinde olumlu etki bırakır.

Sonuçta insanlar havalimanında işlemlerini yaparken güzel zaman geçiriyorlar" diye konuştu. TÜROFED Başkanı Osman Ayık ise, "Bu tür karşılamalar turistler için bir jesttir. Jestler insanları memnun eder. Semazen de kültürümüzün bir parçası. Olumsuz değerlendirmemek lazım" dedi.

BAKANLIK UYARDI

Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri, bakanlığın uygunsuz şekilde semazen gösterisi yapan oteli ve firmayı sert şekilde uyardığını ifade etti. Bakanlığın, 29 Mayıs 2017'de yayınladığı genelgede, "Sema, mutlaka bu kültürün doğru olarak aktarılabileceği, ruhuna ve doğasına uygun mekanlarda ve ayine özgü araç, gereç ve ortam koşulları sağlanarak icra edilmelidir. Aksi uygulamalar, bu mukaddes merasimin tabiatını ve sıhhatini tahrif etmek anlamına gelecektir" ifadelerine yer verilmişti.

KURTULMUŞ KARŞI ÇIKMIŞTI

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, geçen yıl Konya'da düzenlenen Şeb-i Arus törenlerindeki açıklamasında, sema gösterilerinin turistik gösteriye dönüştürülmesine tepki göstermişti. Kurtulmuş, "3-5 tane üzerine Mevlevi kıyafeti giymiş kişilerin hem de bazı uygunsuz mekanlarda 'Sema yapıyoruz' diyerek ortaya çıkması Mevlana'yı en çok rencide edici unsurlardan birisidir. Bu anlamda Şeb-i Arus törenlerinin bir şekilde marka haline getirilmesi için süreç tamamlanmıştır. Konya'daki Şeb-i Arus sadece tek Şeb-i Arus töreni olacak" açıklaması yapmıştı.

 
Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 10:23
  1. Konya
  2. Mayıs bayramı
  3. senazenli karşılama
  4. Antalya

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