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Turistlerin baş belası hanutçular, İstanbul'un göbeğinde dehşet saçtı

İstanbul'un göbeği olarak takımlanan Taksim'i mesken tutan hanutçular, müşteri kapmak için birbirine saldırdı.

28 Ocak 2019 Pazartesi 21:55
Turistlerin baş belası hanutçular, İstanbul'un göbeğinde dehşet saçtı

İstanbul Taksim Meydanı'nı mesken tutan hanutçular, müşteri kapmak uğruna birbirine saldırdı. Tekme tokat kavga eden hanutçuları çevik kuvvet polisi güçlükle sakinleştirdi. Taraflar kavga sonrası birbirinden şikayetçi olmazken, yaşanan arbede anları kameralara yansıdı.

Hanutçuların arasında müşteri kapma yarışı

Yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı olan Taksim Meydanı önceki gün hanutçuların tekme tokat kavgasına sahne oldu. Taksim Meydanı'na gelen turist kafilelerini belirledikleri dükkanlara götürerek komisyon alan hanutçuların arasında müşteri kapma yarışı sırasında tartışma çıktı.

Polis müdahale etti

Sözlü tartışmanın kısa sürede tekme tokatlı kavgaya dönüşmesiyle taraflar birbirine girdi. Rant kavgası yüzünden meydana gelen olayı gören Taksim Meydanı'nda görevli olan çevik kuvvet polisleri kavgaya müdahale etti.

Taraflar birbirinden şikayetçi olmadı

Taraflar arasında tansiyon uzun süre düşmedi. Olayda taraflar güçlükle sakinleştirildi. Ardından olay yerine gelen güven timleri ekipleri tarafları önce kimlik taramasından geçirdi, ardından kavga ile ilgili bilgi aldı. Her iki taraf da tekme tokat kavga sonrası birbirinden şikayetçi olmadı.

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 21:55
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