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Yerel Turistleri taşıyan midibüs takla attı! Yaralılar var
Yerel

Turistleri taşıyan midibüs takla attı! Yaralılar var

Antalya'nın Serik ilçesinde tur midibüsü takla attı. Araçta bulunan 2'si çocuk 8 Rus turist yaralandı. Yolcular sürücünün uyuduğunu öne sürdü.

Yeniakit Publisher
2021-10-31 09:37:00 -
Turistleri taşıyan midibüs takla attı! Yaralılar var

Kaza, Serik ilçesi sanayi kavşağında saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Manavgat'tan Antalya'ya giden Ufuk Aktaş’ın kullandığı 07 FNU 94 plakalı tur midibüsü, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu refüjü atlayarak karşı yola geçti. Bu sırada takla atıp sürüklenen midibüs, yol ortasında durdu. Havalimanına turist transferi yapan tur midibüsünde bulunan 15 Rus turistten 2'si çocuk 8'i yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Serik'teki hastanelere kaldırıldı. Yaralı 2 çocuğun sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Yolcular sürücünün uyuduğunu iddia ederken, sürücü Aktaş gözaltına alındı.

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