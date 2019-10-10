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Turistleri taşıyan midibüs kaza yaptı: Yaralılar var

Söke-Milas Karayolu üzeri Sarıkemer kavşağında turist kafilesini taşıyan özel bir tur şirketine ait midibüs kaza yaptı. Kazada şoför ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

10 Ekim 2019 Perşembe 16:01
Turistleri taşıyan midibüs kaza yaptı: Yaralılar var

Aydın'ın Söke ilçesindeSarıkemer Mahallesi kavşağında turist kafilesini taşıyan Aydın A. yönetimindeki midibüsün lastiği patladı. Midibüs önce yol kenarında bulunan trafik ışığı direğine çarptı.

Dev direği yerinden söken ve deviren midibüs, bir süre ilerledikten sonra durabildi.

Olay yerinde jandarma ve Bölge Trafik ekipleri tedbir alırken, 112 acil servis ekipleri ve Aydın Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekipleri de yaralılara müdahale etti.

Aracın şoförü Aydın A. şoför mahalline sıkışırken, yapılan çalışma sonrasında çıkarıldı. Ağır yaralı olduğu öğrenilen şoför Aydın A. ve midibüste bulunan diğer yaralı 3 turist, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayı hafif yaralarla atlatan diğer turistlerin tedavileri, olay yerindeki sağlık ekiplerince ayakta yapıldı.

Turist kafilesini taşıyan midibüsün Kuşadası'ndan yola çıktığı ve kafileyi Bodrum Havaalanı'na götürdüğü öğrenildi.

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 16:01
  1. Aydın'ın Söke ilçesi
  2. Sarıkemer Mahallesi kavşağı
  3. Aydın Büyükşehir Belediyesi
  4. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi
  5. midibüs
  6. turist
  7. trafik kazası
  8. jandarma ve Bölge Trafik ekipleri
  9. Kuşadası
  10. Bodrum Havaalanı

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