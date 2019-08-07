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Turistlerden çaldıkları eşyayı internetten satan şahıs tutuklandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde turistin çantasını çalıp kaçarken jandarma ekibi tarafından yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 20:00
Turistlerden çaldıkları eşyayı internetten satan şahıs tutuklandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde turistin çantasını çalıp kaçarken jandarma ekibi tarafından yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Zanlı, turistlerden çaldığı malzemeleri internet sitesi üzerinden sattığını itiraf etti.


Kumköy ve Side sahillerinde meydana gelebilecek olaylara karşı sivil devriye görevi yapan Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Kumköy Jandarma Karakoluna bağlı ekipler, sahilde güneşlenen turistin çantasını alıp kaçmakta olan 2 kişiyi yakaladı. Yakalanan M. Y. ve Mehmet D. isimli şüphelilerin başka hırsızlık olaylarına karıştıklarını itiraf etmelerinin ardından ikametlerinde yapılan aramada 6 adet cep telefonu, çok sayıda şarj aleti, kulaklık, çok miktarda hediyelik gıda malzemesi ile sahil çantası ve sahil malzemeleri ele geçirildi.


Doktor kontrolünde uyuşturucu madde kullandıkları da belirlenen ve çaldıkları malzemeleri internet sitesi üzerinden sattıkları tespit edilen şahıslardan Mehmet D. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 20:00
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