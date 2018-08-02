0553 313 94 23

Turistler Türk yemeklerine 2,5 milyar dolar harcama yaptı

Türkiye'yi yılın ilk yarısında ziyaret eden turistler, yeme içme için yaklaşık 2,5 milyar dolar harcadı.

02 Ağustos 2018 Perşembe 11:21
Turistler Türk yemeklerine 2,5 milyar dolar harcama yaptı

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, ocak-haziran döneminde Türkiye'yi 16 milyon yabancı ziyaret etti. Ziyaretçi sayısı yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının sınır giriş-çıkışlarıyla 18,9 milyon olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde turizm geliri yaklaşık 11,5 milyar doları bulurken, bu rakamın 9,4 milyar dolarını yabancı ziyaretçilerin, 2,1 milyar dolarını ise yurt dışından gelen Türk vatandaşlarının harcamaları oluşturdu.

Türkiye'yi ziyaret eden turistlerin toplam turizm harcamalarının yaklaşık 9,5 milyar doları kişisel, 2 milyar doları da tur paketi harcamaları olarak gerçekleşti.

Turistlerin kişisel harcamalarında en yüksek kalemi 2 milyar 491 milyon dolarla yeme içme oluştururken, bunu 1 milyar 735 milyon dolarla uluslararası ulaştırma harcamaları ve 1 milyar 413 milyon dolarla konaklama takip etti.

Yabancı ziyaretçiler ve yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları Türkiye'de sağlık için 440 milyon dolar harcarken, yurt içi ulaştırmaya 757 milyon dolar ödedi. Turistlerin Türkiye'de spor, eğitim ve kültür için harcadığı tutar 135 milyon doları buldu.

Turistler yılın ilk yarısında harcamalarının yüzde 11,8'ini (1 milyar 350 milyon dolar) giyim ve ayakkabı için yaparken, hediyelik eşyaya harcadıkları paranın oranı yüzde 5 (576 milyon dolar) olarak belirlendi. Diğer harcamalara 414 milyon dolar ayıran turistlerin Türkiye'den halı ve kilim almak için ödediği tutar da 40 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Vatandaş yurt dışında 2,7 milyar dolar harcadı

Yurt içinde ikamet edip başka ülkelere ziyarette bulunan vatandaşların harcamalarından oluşan turizm giderleri ise yılın ilk yarısında 2,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Turizm giderlerinin 2 milyar 264 milyon doları kişisel harcamalardan, 465 milyon doları paket tur harcamalarından oluştu.

Vatandaşlar, yurt dışındaki kişisel harcamalarının yüzde 50'sini yeme içme, konaklama ve hediyelik eşyaya ayırdı. Turizm giderlerinin 670 milyon doları yeme içme, 648 milyon doları konaklama ve 223 milyon doları hediyelik eşya harcamaları olarak kayıtlara geçti. 

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 11:21
  1. harcama
  2. hediyelik eşya
  3. Ocak-Haziran dönemi
  4. turistler
  5. Turizm gelirleri
  6. TÜİK
  7. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Hazırlıklı olun' çağrısı: Türkiye İncirlik'i kapatabilir
    1. 'Hazırlıklı olun' çağrısı: Türkiye..
    2. Tuncay Özkan, Uğur Dündar'ın ayağını..
    3. İsrail vahşetini seyrediyoruz
    4. Şok iddia! Üst düzey komutanın kızı..
    5. İncirlik Üssü ABD’ye kapatılacak mı?
    6. Cuper Özbekistan'ı çalıştıracak
    7. Cenaze gaspçısı alçak Siyonistler
    8. Çam balında hedef 50 milyon dolarlık..
    9. Kemal Kılıçdaroğlu: ABD'ye de aynı..
    10. Philip Cocu'nun yeni yardımcısı Erwin..
    11. RTÜK'ten manevi değerlerimizi hedef..
    12. Fildişi Sahilleri'ndeki FETÖ okulları..
    13. Kılıçdaroğlu'ndan ABD yaptırımlarına..
    14. Büyükbaş hayvanların beslenmesi..
    15. Şarjdayken sakın bunu yapmayın! Bomba..
    16. Şırnak’ta kamyonet uçuruma yuvarlandı:..
    17. AK Parti Kadın Kolları'nda yüzde 50..
    18. Assam 2. Arakan olmasın
    19. İstanbul, Kayseri ve Kapadokya’dan..
    20. Anayasa Mahkemesi'nden Kılıçdaroğlu'na..
    ABD elçilik görevlisinden tehdit: Dolar 7 TL olacak
    ABD elçilik görevlisinden tehdit: Dolar 7 TL olacak
    Soner Yalçın da umudunu kesti: Kazanması imkansız
    Soner Yalçın da umudunu kesti: Kazanması imkansız
    İşte ABD'nin Soylu'ya yaptırım kararının asıl nedeni!
    İşte ABD'nin Soylu'ya yaptırım kararının asıl nedeni!
    Rusya'dan kafa bulandıran sözler: Türk askerinin çekilmesi için...
    Rusya'dan kafa bulandıran sözler: Türk askerinin çekilmesi için...
    Hastane önünde yürekleri dağlayan görüntü! 'Bir saat ninni söyledi, zor ikna ettik'
    Hastane önünde yürekleri dağlayan görüntü! 'Bir saat ninni söyledi, zor ikna ettik'

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kelime-i Tevhid'e ağır hakaret: Ayaklar altına aldılar! Tepkiler çığ gibi
    Kelime-i Tevhid'e ağır hakaret: Ayaklar altına aldılar! Tepkiler çığ gibi
    Çarpıcı iddia: AK Parti'nin yüzde 40'ı...
    Çarpıcı iddia: AK Parti'nin yüzde 40'ı...