Turistler o ilimize akın akın geliyor! Rusya'dan 17 bin Rus turist taşıyan Astoria Grande gemisi Amasra'da

Rus turistleri taşıyan Astoria Grande Gemisi, Amasra'ya 2023-2024 turizm sezonunun son seferini 940 yolcu ve 420 personeliyle birlikte gerçekleştirdi. 193 metre uzunluk ve 30 metre genişliği sahip, kruvaziyer gemi, sabah saatlerinde, Rus turistlerin Karadeniz'de en beğendiği liman olan Amasra'ya yanaştı.

Rusya'dan yola çıkan Astoria Grande gemisi, bu yılın 3. seferinde 940 yolcu ve 420 personeli ile birlikte Bartın'ın tarihi ve turistik yerlerinden Amasra ilçesine geldi. 2023 yılında Amasra'ya 33 sefer düzenleyen Astori Grande gemisi 2023-2024 turizm sezonunda Amasra'ya Rusya'da yaşayan 17 bini aşkın turist, 10 bini aşkın personeli bölgeye getirdi. Bu yılın üçüncü seferini gerçekleştiren gemi, 2023-2024 sezonda ise toplamda 36 sefer yaptı. Düzenlenen son sefer ile Akın akın Amasra ilçesine gelen turistler, şehrin tarihi sokaklarını doldurdu. Rus turistler Amasra'nın doğal güzelliklerini yakından görerek, tarihi ve turistik yerlerini gezdi. Gün boyu Amasra Limanı'nda bulunacak gemideki yolculardan bazıları ise kafileler halinde Amasra'nın yanı sıra Bartın il merkezi ve Safranbolu'yu da gezme şansı buldu. Akın akın Amasra ilçesine gelen turistler, şehrin tarihi sokaklarını doldurdu.

Samsun, Trabzon ve Ordu gibi büyükşehirleri geride bıraktı

Rusların en sevdiği duraklardan olan Amasra ilçesi geçen yıl kruvaziyer turizmi ile gelen yolcu sayısında Karadeniz'de en çok ziyaret edilen liman oldu. Yaklaşık 17 bin ziyaretçi ile sıralamada Karadeniz'deki Trabzon, Samsun, Ordu gibi büyükşehirleri ve Sinop, Ünye gibi turizm şehirlerini geride bırakan Amasra, Türkiye genelinde ise Alanya, Bozcaada, Kaş gibi turizm kentlerini de geçmeyi başararak 9. sırada yer aldı. Gemi içerisinde yapılan memnuniyet anketinde de Rus turistlerin en çok Amasra'yı beğendiğini belirten Başkan Recai Çakır, "Gemi içerisinde faaliyet gösteren turizm acenta, yolcularda memnuniyet anketi düzenliyor. Çıktıkları seferlerde en çok beğenilen durak Amasra Limanı. Bunu verilerden de görüyoruz. Ağırladığımız yolcu sayısı açısından Karadeniz’de birinci durumdayız. Büyükşehirlerin de aralarında bulunduğu limanlarla rekabet ettiğimiz düşünülürse Amasra açısından gurur verici bir tablo bu" ifadelerini kullandı.

Nisan ayı son haftasına kadar seferlere ara verilecek

Sezonun son seferini yapan Astoria Grande'nin akşam Rusya'ya doğru dönüşe geçecek. Yolcularını bıraktıktan sonra Türkiye'ye geri dönmesi beklenen kruvaziyer gemi, İstanbul'da yaklaşık 3 ay sürecek bir bakım sürecine girecek. Nisan ayı sonlarında bakımı tamamlanacak geminin, 2024-2025 sezonun ilk seferine Nisan ayında çıkması planlanıyor. Başkan Çakır, "Gemimiz ara verecek. Nisan sonunda yeni sezonun ilk seferini gerçekleştirmesi planlanıyor" şeklinde konuştu.

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Ukrayna ve Rusya savaşı kruvaziyer turizmini baltalıyor

Ukrayna-Rusya savaşı ve Karadeniz'e döşendiği tahmin edilen mayınlar kruvaziyer turizminin en büyük tehdidi oluyor. Mayın tehlikesi nedeniyle yolcu gemilerinin tamamına yakını Karadeniz'deki turlarını iptal ederken, bu tehdit turizm acentelerinin de elini kolunu bağlıyor. Tehlikeye rağmen Karadeniz'de yolcu taşımayı sürdüren tek gemi olan Astoria Grande ise Karadeniz seferlerine devam ediyor. Ukrayna-Rusya savaşının bitmesi ve mayın tehlikesinin tamamen ortadan kalkması ile Karadeniz'de kurvaziyer turizminin daha da canlanması bekleniyor.

Bodrum, Çeşme ve İstanbul'a kafa tutmaya hazırlanıyor

Tehlikenin tamamen ortadan kalkmasının ardından ise Amasra yolcu gemisi ile gelen turist sayısında İstanbul, Bodrum, Çeşme, Antalya, Çanakkale, Marmaris ve İzmir gibi sıralamada en üstlerde yer alan turizm merkezilerine kafa tutmaya hazırlanıyor. Yolcu sayısını daha da arttırmak amacıyla başka yolcu gemileri ile görüşmelerin sürdüğünü duyuran Başkan Çakır, anlaşmaların tamamlanmasının ardından bölge halkına müjdeyi vereceklerini belirterek, " Başka gemilerle de görüşüyoruz. Görüşmelerimiz devam ediyor. Sürprizlere hazırlanıyoruz. Amasra yeni gemilerle, çok daha fazla sayıda yolcumuzla, Rusya-Ukrayna gerginliğinin, savaşının da bitmesi ile Amasra Batı Karadeniz’in ve Karadeniz genelinin turizm merkezi olmaya devam edecek" ifadelerine yer verdi.

Yat turizmi de gelişecek

Fırtına ve dalgalarda hasar gören Amasra'daki mevcut yat limanının yerine yeni yöntemle daha sağlam bir liman yapımı için harekete geçildi. Yat limanın tamamlanması ile birlikte bölgede hem kurvaziyer hem de yat turizminin gelişimi konusunda önemli adımların atılması planlanıyor. Yat Limanın yeniden yapılması için çalışmalara kısa sürede başlanacağını kaydeden Çakır, "Amasra Liman-Mendirek bölgemizde, gümrüklü yolcu iskelemizin yanı sıra, daha önce yüzer olarak planlanan bir yat limanımız vardı. Karadeniz şartlarına dayanmadığı için onun yerine kazıklı yöntemin kullanıldığı bir yat limanı yapımını planlıyoruz. Sadece kruvaziyer turizmi değil, yat turizminde de önemli bir marka haline geleceğiz. Yakında yapımı başlayacak" diye konuştu.

Başkan Çakır, hem yat hem de kruvaziyer turizmi ile gelen turistlerin bölgede konaklaması ve Amasra durağını 1-2 güne çıkarabilmek amacıyla çalışmaların da sürdüğünü ifade etti.