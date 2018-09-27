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Turistler kangal köpeklerine hayran kaldılar

Düzenlenen 3. Uluslararası Termal ve Sağlık Turizmi Zirvesi'ne katılmak üzere kente gelen yerli ve yabancı turistler Kangal köpeği çiftliğini gezdi.

27 Eylül 2018 Perşembe 21:34
Turistler kangal köpeklerine hayran kaldılar

Sivas'ta düzenlenen 3. Uluslararası Termal ve Sağlık Turizmi Zirvesi'ne katılmak üzere kente gelen aralarında Japon ve Almanların da bulunduğu turistler, İl Özel İdaresi İç Anadolu Seçkin Irk Kangal Köpeği Eğitim ve Üretim Merkezi'ndeki Kangal köpeklerine hayran kaldı.

Meraküm Tepesi'nde bulunan merkezi gezen turistler, dünyaca ünlü Kangal köpeklerini yakından görme imkanı buldu. İri cüssesi ve gösterişli yapısının yanı sıra kurdu yenebilen tek çoban köpeği unvanına sahip Kangal köpekleri hakkında merkez işletmecisi ve Kangal köpeği uzmanı Hüseyin Yıldız'dan bilgi alan turistler, ilk kez bu büyüklükte bir köpek gördüklerini dile getirdi. Turistler, Kangal köpekleriyle fotoğraf çektirdi.

Kafilede bulunanlardan Japon turist Yukia Uciyama, Kangal köpeklerinin çok iri bir yapıya sahip olduğunu, merkezdeki köpekleri görmek için yeniden Sivas'a geleceğini ifade etti.

Almanya'dan kente gelen Larissa Tielenein ise Kangal köpeklerini ilk kez canlı görmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi. Kangal köpeklerinin çok rahat, insanlara mutluluk ve değer veren bir hayvan olduğunu ifade eden Tielenein, "İlk kez canlı olarak gördüm. Kangal köpeği ile Alman kurdunu kıyaslarsak ikisi de çok enteresan, çok farklılar. Kangal köpekleri daha büyük ve daha güçlü. Güzel bir görüntüsü ve kafa yapısı var." dedi.

Kafileye İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü de eşlik etti. 

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 21:34
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  4. Uluslararası Termal ve Sağlık Turizmi

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