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Turistler gündüz kayak akşam kaplıca keyfi yaşayacak

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerine sahip olan ve termal turizmde de söz sahibi olmayı hedefleyen Erzurum, kış mevsiminde yerli ve yabancı turistlere sabah kayak, akşam kaplıca keyfi sunmak için hazırlıklarını tamamladı- Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan:- "Kış turizmi ile termal turizmi telaffuz ederken 'eksi 40 dereceden artı 40 dereceye yolculuk' şekliyle lanse ediyoruz. Çünkü suyumuzun sıcaklığı doğal ve herhangi bir ısıtma sistemi kullanmadan 40 derece. Erzurum'un kış turizmindeki potansiyelini ekledik mi, ortaya iki farklı muhteşem bir tablo çıkıyor"

04 Eylül 2019 Çarşamba 11:05
Turistler gündüz kayak akşam kaplıca keyfi yaşayacak

ERZURUM (AA) - SELAMİ KÜÇÜKOĞLU - Türkiye'nin önemli kayak merkezlerine sahip olan ve termal turizmde de söz sahibi olmayı hedefleyen Erzurum, kış mevsiminde yerli ve yabancı turistlere sabah kayak, akşam kaplıca keyfi yaşama imkanı sunacak.

Kayak denilince ilk akla gelen kentlerden Erzurum, kayak merkezleri ve termal tesisleriyle her yıl yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.

Aziziye ilçesinde bulunan Aziziye Termal Tesisleri, yeni kış sezonunda yerli ve yabancı turistleri en iyi şekilde ağırlamak için hazırlıklarını tamamladı.

Kışın, dünyanın önde gelen kayak merkezleri arasında gösterilen Palandöken ve Konaklı Kayak Merkezi'ne giden turistler, gün içindeki kayağın yorgunluğunu, akşam saatlerinde termal tesislerde giderecek.

- "Eksi 40 dereceden artı 40 dereceye yolculuk"

Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tur operatörleriyle görüştüklerini ve sezon için bazı firmalarla anlaştıklarını söyledi.

Kış turizmi için gelen misafirlere termal turizmin farklılığını yaşatmak adına her ayrıntıyı dikkate aldıklarını ifade eden Orhan, şöyle konuştu:

"Kış turizmi ile termal turizmi telaffuz ederken 'eksi 40 dereceden artı 40 dereceye yolculuk' şekliyle lanse ediyoruz. Çünkü suyumuzun sıcaklığı doğal ve herhangi bir ısıtma sistemi kullanmadan 40 derece. Erzurum'un kış turizmindeki potansiyelini ekledik mi, ortaya iki farklı muhteşem bir tablo çıkıyor. Gelen misafirler hem yaz, hem kış, buradaki bütün özelliklerden yararlanabiliyor. Bazı tur operatörleri şu an yerlerini ayırttı. Kış sezonunda termalde farklılığımızı ortaya koyacağız."

- "Kış turizmi ile termal turizmin entegre olduğu ender yer"

Orhan, ülkedeki termal tesisler arasında, hem fiziki hem sunulan hizmetler bakımından Aziziye Termal Tesisleri'nin öneminin farklı olduğunu belirterek, ayrıcalıklı bir şehre ve tesise sahip olduklarının farkında olduklarını dile getirdi.

Tüm imkanları en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını aktaran Orhan, şunları kaydetti:

"Bulunmuş olduğumuz konum itibariyle, Türkiye'nin en önemli kaplıcalarından Aziziye, kayak ve termal turizmin birbirine entegre olduğu ender noktalardan birisidir. Bu nedenle, Türkiye'nin hem kış turizminde hem termal turizmde uluslararası arenaya açılan tek kapısıdır. Özellikle kış turizminde kayak sevdalıları, Palandöken ve Konaklı'da kayak yapmanın keyfini çıkartırken, kayak keyfinden 15 dakika sonra termalin keyfini yaşıyor. Termal ve kış turizmi aynı anda yaşandığı için Aziziye'ye, Türkiye'nin turizmde uluslararası arenaya açılan kapısı diyoruz."

Yaz sezonunda günü birlik konaklamaların yanı sıra otelde de misafir ağırlayabildiklerine işaret eden Orhan, bu sezon kapasitelerinin üzerine çıktıklarını ve günlük 1500 ziyaretçiye ulaştıklarını söyledi.

Orhan, "Kaplıca turizmi denilince akla sadece kaplıcalar veya diğer hizmetler gelmesin. Aynı zamanda Sağlık Bakanlığının belirttiği kriterlerde sunulan sağlık hizmetleri de var. Tesisimizin kaplıcaları birçok rahatsızlığa da iyi gelmektedir. Özelikle kış aylarında sağlık için gelen misafirlerimiz yoğunlukta oluyor. Yeni bir güne dinç başlamak için tesislerimize gelenler güne yorgunluğunu atmış olarak başlıyor." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 11:05
  1. Aziziye
  2. Erzurum
  3. Ilıca
  4. kaplıca
  5. Kış turizmi
  6. termal tesisler ılıca
  7. termal turizm

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