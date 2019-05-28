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Turistik şalenin suyunu kestiler

Sivas’ta doğal güzelliğiyle dikkat çeken Dipsiz Göl Şelalesi’ne gezi düzenleyen bir grup doğa fotoğrafçısı şelalenin suyunun kesildiğini görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

28 Mayıs 2019 Salı 18:30
Turistik şalenin suyunu kestiler

Sivas’ta doğal güzelliğiyle dikkat çeken Dipsiz Göl Şelalesi’ne gezi düzenleyen bir grup doğa fotoğrafçısı şelalenin suyunun kesildiğini görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Doğa fotoğrafçıları durumu yetkililere bildirdi.


Sivas’ta bir grup doğa fotoğrafçısı gezi düzenledikleri doğal güzelliği ile dikkat çeken Dipsiz Göl Şelalesi’ne vardıklarında gözlerine inanamadı. Şelalenin suyunun gözle görülür oranda azaldığı fark eden doğa fotoğrafçıları, nedenini öğrenmek için şelalenin başına çıktıklarında ilginç bir manzarayla karşılaştı.Tarla sulamak için şelaleye giden suyun yönünün değiştirildiği ayrıca ırmak yatağına yakın noktada yüzmek için havuzlar kazıldığı görüldü. Doğa fotoğrafçıları durumu yetkililere bildirdi.

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Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 18:30
  1. doğa
  2. fotoğraf

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