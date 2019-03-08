0553 313 94 23

Turistik çarşı esnafı CHP adayı Ömer Günel ile bir araya geldi

CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel, turistik çarşı esnafı ile bir araya geldi.

08 Mart 2019 Cuma 10:52
Turistik çarşı esnafı CHP adayı Ömer Günel ile bir araya geldi

CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel, turistik çarşı esnafı ile bir araya geldi.


Esnafın sorunlarını ilk ağızdan dinleyen Günel, “Kuşadası ülkemizde turizmin ilk başladığı merkez olmasına rağmen bugün turizmden yeterli payı alamamaktadır. Bunda en büyük etken 30 yıldır gereken hizmeti alamamış olmasıdır. Biz Kuşadası’nda turizmi yeniden canlandıracağız” dedi.



“Kuşadası kent olarak güvenli alışveriş merkezi olacak” diyen Günel, ““Ada’mızın olmaz ise olmazı turizmdir. Kuşadası Belediyesi olarak kentimizi ziyarete gelen tüm misafirlerimizin mutlu ayrılması, Kuşadası’nda yaşayan halkımızın turizmden daha fazla gelir elde etmesi temel hedefimizdir. Kuşadası Belediyesi olarak kentin temizliği, alışverişin güvenliği, altyapı yatırımlarının tamamlanması, yatırımcının önünün açılması, turizmin 12 aya yayılması, yerli turistin özendirilmesi, insan kaynağının geliştirilmesi, ürünlerin zenginleştirilmesi gibi başlıca sorunları çözüp ilgili STK’lar ile doğru tanıtım sinerjisini oluşturacağız” dedi.



Kervansaray’ın Kent Müzesi olacağını kaydeden Günel, “Dört asırlık geçmişi ile Kervansarayımızı Türkiye’de turizmin başladığı Kuşadası’na yakışan bir şekilde ilçemizin turizm, kültür ve sanat kimliğine uygun hale getireceğiz. Özellikle Kuşadası’na limandan giriş yapan misafirlerimizi ilk karşılayan Kervansaray, yine geçmişteki özelliği gibi misafirlerimizi ağırlayan ilk nokta olacaktır. Yaşayan bir kent müzesi haline getireceğimiz Kervansaray’ı şehrimize gelen tüm misafirlerimizin ve halkımızın hizmetine sunacağız” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 10:52
  1. sanat
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılacağı miting öncesi yoğun güvenlik önlemi
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılacağı..
    2. Başkan Bozkurt’tan 8 Mart Dünya..
    3. Milli Savunma Bakanı Akar: "(Güvenli..
    4. Bilecik Belediyesi’nden kandil simidi..
    5. Bu Teftiş Kurulu kime çalışıyor
    6. Gamze Gürdal, hayalini gerçekleştirmek..
    7. Doğu Anadolu'da ulaşıma kar engeli
    8. 800 yıllık altın işlemeli tabloları 2..
    9. Akar: "YPG, PKK, DEAŞ, FETÖ, El Kaide..
    10. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç,..
    11. Başkan Yaman, Rektör Taş ile bir araya..
    12. Başkan Yüzügüllü, öğrencilerle bir..
    13. Borsa İstanbul'da gong kadın-erkek..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit..
    15. Beyoğlu’nda otelde yangın paniği
    16. Ahır çöktü, 43 hayvan telef oldu
    17. Elazığ’da FETÖ/PDY operasyonu: 4’ü..
    18. Osmanlı'da kadın hakları arşivde
    19. Karadeniz’de Türk-Rus gemileri askeri..
    20. Akar: "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı..
    21. Bakan Akar: "DEAŞ'la göğüs göğüse..
    22. Kozmik odada kumpas davası
    23. Alaşehir’de orman mahallelerine yangın..
    24. Fenerbahçe sürpriz forvet hamlesi!..
    25. Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara'..
    26. MotoGP'nin en çok kazananı İtalyanlar
    27. Spor camiasından 8 Mart mesajları
    28. "VSY Biotechnology'de kadınlar her..
    29. Feribot iskelesinde 196 şişe kaçak..
    30. Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte..
    Çavuşoğlu, CHP'nin kalesinde konuştu: Burada toplantı yapamıyorum, misafirler benimle dalga geçiyor
    Çavuşoğlu, CHP'nin kalesinde konuştu: Burada toplantı yapamıyorum, misafirler benimle dalga geçiyor
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    ABD en cazip teklifle geldi!
    ABD en cazip teklifle geldi!

    Günün Karikatürü

    8 Mart 2019
    Cağaloğlu Anadolu Lisesinde Mescid-i Aksa hazımsızlığı!
    Cağaloğlu Anadolu Lisesinde Mescid-i Aksa hazımsızlığı!
    İç güvenlik tehdidi haline geldi! TSK'da yasaklanabilir
    İç güvenlik tehdidi haline geldi! TSK'da yasaklanabilir