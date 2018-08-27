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Turist taşıyan tekneler denizde bilerek çarpıştı... 15 kişi gözaltına alındı!

Antalya'nın Alanya ilçesinde, turistlerin günübirlik taşındığı 2 tur teknesinin sahipleri, birbirine kasıtlı olarak çarpıp, sürttü. Teknelerdeki turistler, yaralanmazken, 15 kişi gözaltına alınıp, adliyeye sevk edildi. Tekneler çarpışırken, turistlerin panik yaşadığı anlar, cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 17:54
Turist taşıyan tekneler denizde bilerek çarpıştı... 15 kişi gözaltına alındı!

Olay, geçen cumartesi günü saat 12.00 sıralarında, meydana geldi. Çok sayıda turistle günübirlik tura çıkan 'Gülbahçe' ve 'Vikingen Quality' adlı tekne sahipleri arasında, iddiaya göre, tartışma çıktı. Bilinmeyen nedenle Alanya Yat Limanı'ndan çıkışta birbirine yaklaşan tekne sahipleri, birbirine kasıtlı olarak çarpıp, sürttü. Bu sırada teknede bulunan turistler, panik yaşarken, yaralanan olmadı.

15 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Turistlerin Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ile polise haber vermesi üzerine harekete geçen ekipler, 2 teknedeki 15 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

PANİK ANLARI KAMERADA

Öte yandan tekneler çarpışırken, turistlerin panik yaşadığı anlar, cep telefonu ve güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi. Başta çocuklar olmak üzere teknedeki tatilcilerin çığlıklarının duyulduğu görüntülerde, tekne sahiplerinin birbirine çarpıp, sürtme anları yer aldı

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 17:54
  1. antalya
  2. Turist sayısı
  3. tur teknesi

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