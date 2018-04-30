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Turist sayısında rekor artış

Türkiye, yılın ilk üç ayında, bütün yılların rekorunu kırarak yüzde 34,88 artışla 5 milyon 128 bin 406 yabancı ziyaretçiyi ağırladı.

30 Nisan 2018 Pazartesi 19:26
Turist sayısında rekor artış

Turizmde 2018 yılının ilk çeyreğinde bütün yılların rekorunu kıran Türkiye, yüzde 34,88'lik artışla 5 milyon 128 bin 406 yabancı ziyaretçiyi ağırladı. Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada, yılın ilk çeyreğinde Türkiye'yi ziyaret eden turist sayılarına ilişkin veriler paylaşıldı. Buna göre bu yılın ilk üç ayında Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülke İran oldu. İran'dan gelen ziyaretçi sayısı yüzde 14,4'lük artışla 738 bin 246 oldu. İran'ı yüzde 9,27 artış ve 475 bin 452 turist ile Gürcistan, yüzde 8,13 artış ve 416 bin 802 turist ile Almanya takip etti.

Bulgaristan ve Rusya bu ülkelerin ardından dördüncü ve beşinci sırada yer aldı. Türkiye'yi mart ayında ziyaret eden yabancı sayısı da yine geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34,83'lük artışla, 2 milyon 139 bin 766 olarak gerçekleşti.

Mart ayında da İran yüzde 18,12'lik artış ve 387 bin 825 turist sayısı ile en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ilk sırada yer aldı. Almanya'dan martta Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısı yüzde 10,29 oranında arttı ve 220 bin 198'e ulaştı. Gürcistan'ın Türkiye'ye gönderdiği turist sayısı yüzde 7,85 artarak 168 bin 5 olurken, bu ülkeyi Bulgaristan ve Rusya izledi.

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 19:26
  1. Türkiye
  2. Rusya
  3. Bulgaristan
  4. Almanya

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