Turist başına gelir yükseliş eğiliminde

Buğra Kardan

Pandemi tehdidini bertaraf eden, hayatı normale döndüren, aşılamayı da yaygınlaştıran Türkiye’ye dünyanın dört bir yanından tatilci geliyor. Güvenli liman olarak görülen ülkeye yabancı akını devam ediyor.

Yüzler gülüyor

2021 için belirlenen turizm geliri hedefinin de 20 milyar dolardan 22 milyar dolara taşınması ise yüzleri güldürüyor. Otellerin ve tur firmalarının idarecilerince hedefin yukarı çekilmesinde turist başına gelirin 600 dolardan 900 dolara kadar yükselmesinin rol oynadığına işaret ediliyor. Ayrıca “Ülkemizin imajını güçlendirmemiz, her bir ilimizi tanıtmamız, markalaşmaya önem vermemiz, sosyal ağlardan ve yerel yönetimlerden faydalanmamız turist başına geliri artırmamızı mümkün kılıyor” ifadeleri kullanılıyor.

Pazar çeşitlendirmesine gidilmeli

Prontotour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran da Yeni Akit’e yaptığı açıklamada turist başına gelirin 900 doları bulmasının sevindirici olduğunu belirtti. Onaran, şunları söyledi: “Gurbetçilerin ülkemize gelmeleri, turistlerin tatil beldelerinde daha uzun süre konaklamaları bizi yüksek rakamlarla karşı karşıya bırakıyor. Bunun kalıcı olması için hummalı şekilde çalışmamız gerekiyor. Sadece Rusya’dan ve Almanya’dan değil, dünyanın her yerinden turist getirmeliyiz. Ülkemizi en iyi şekilde sunmayı, tanıtmayı odağa oturtmalıyız. Pazar çeşitlendirmesine gitmeliyiz ki Rusya’yla aramız açıldığında turizmde sıkıntılı bir döneme girmeyelim.”

Onaran, turist başına gelirin 2023’te 100 dolar daha artıp bin dolara dayanacağını kaydetti. İtalya, İspanya ve Yunanistan’ın ortalama gelirinin bin 200 ila bin 300 dolar olduğuna dikkat çeken Onaran, “Biz de onlar kadar iyi bir ülkeyiz. Biz de gayret edip onları yakalayabiliriz” şeklinde konuştu.

Tanıtım faaliletlerinin rolü büyük

Onaran, turizm gelirinin artış eğiliminde olduğunu hatırlatarak, “Bunda dijital ortamdan tanıtım faaliyetleri yürütmemiz önemli rol oynuyor” diye konuştu.

Onaran, ilaveten 2021’de 21 milyar dolar turizm geliri elde edileceği tahmininde bulundu.

Gerekli adımlar atılmalı

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Başkanı Sururi Çorabatır da turist başına gelirin 900 doları geçip bin dolara varabileceğini vurgulayarak, “Yeter ki gerekli girişimlerde bulunulsun. Yeter ki gerekli adımlar atılsın” dedi.

Çorabatır, otelcilerin daha çok müşteri ve daha çok gelir elde edip ülke ekonomisine kuvvet katmak için yarıştıklarını sözlerine ekledi.