Künye
Abonelik
Facebook
Twitter
Google
RSS
İletişim
0553 313 94 23
Video Galeri
Foto Galeri
Yazarlar
Seçim 2018
Gündem
Siyaset
Ekonomi
Dünya
Aktüel
Spor
Sağlık
Eğitim
Teknoloji
Emlak
Kadın - Aile
Biyografi
Web TV
Tümü
Tarih
Otomotiv
Kültür - Sanat
Yerel
İslam
Gezi
Ansiklopedi
İDO'dan "Büyük Kış İndirimi"
Deniz Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
THY uçağında heyecanlı dakikalar! Havada doğdu
Diriliş'te sürpriz gelişme! Mevlana geliyor
FETÖ liderine ilanen tebliğ
Emniyet Müdür Yardımcısı intihar etti
11 fenomen gözaltında! Şaşkına döndüler...
Adalet Bakanı'ndan başsağlığı mesajı
Yerli imkanlarla bir ilk daha!
Dolar bugün ne kadar?
İşte Ankara'daki YHT kazasından ilk görüntüler
Tren kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Valisi Şahin'den tren kazası açıklaması
Vietnam'da sel: 5 ölü, 4 kayıp
Merkel'den tarihi itiraf: Geç anladık
Pekcan: Türkiye rekor kıracak
Soma'da madende göçük: 11 yaralı
İkinci dalga... Sayı artıyor
Stoltenberg, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştü
Küme hattına gerileyen Fenerbahçe atağa geçti
Altuğ Verdi'nin katil zanlısı tutuklandı
Turhan: "Saat 06.30'da hareket eden trenin, 06.36 sularında yol kontrolünden dönen lokomotifle kafa kafaya çarpışmasıyla elim kaza meydana geldi."
13 Aralık 2018 Perşembe 10:58
Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 10:58
flaş
tren kazası
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan
YORUM YAZ
YORUMU GÖNDER
Bugünkü Akit
Ekonomi
Ali Raif Dinçkök son yolculuğuna uğurlandı
Ekonomi
PTT’deki Hazine hisseleri Türkiye Varlık Fonuna aktarıldı
Ekonomi
Türkiye’nin gökyüzündeki yeni markası Gökbey
Ekonomi
MÜSİAD’ın ‘Zimem defteri’ uygulaması büyük ilgi gördü
Ekonomi
Uzakdoğu’ya ihracat ‘ATAK’ı
Bugünkü Yazılar
Abdurrahman Dilipak
Aile çöküyor mu?
Ahmet Varol
Zuvari cinayetiyle ilgili yeni bulgular
Ali Erkan Kavaklı
En Sevilen Öğretmen Hz. Muhammed (sav) Hiçbir Öğrencisinden Vazgeçmedi, Beyaz-Zenci,Yetenekli-Yeteneksiz Ayırımı Yapmadı
Ali Karahasanoğlu
Osmanlı’ya küfür serbest mi?
Atilla Özdür
Demokrasinin kutsallarından, içme hakkı…
Hüseyin Öztürk
Devlet Ve Millet İnsanı Olmak
Rasim Bolbol
“AKP’li rektör”, kendisine iftira atanların dolmuşuna niye bindi?
Son Eklenen Haberler
Huawei vakasının ardından ABD-Çin..
Turhan: "Saat 06.30'da hareket eden..
UEFA Şampiyonlar Ligi sonuçları tur..
Kastamonu'daki FETÖ/PDY davası
İDO'dan "Büyük Kış İndirimi"
Antalya Emniyet Müdür Yardımcısı..
Deniz Kuvvetleri Komutanlığında FETÖ..
Bakan Turhan: "(Tren kazası) 3'ü..
MÜSİAD Türkiye başkanlarından ortak..
Antalya Emniyet Müdür Yardımcısı Ali..
THY uçağında heyecanlı dakikalar!..
Ali Karaaslan kimdir nerelidir?
Basketbol: Erkekler FIBA Avrupa Kupası
Emniyet Müdür Yardımcısı intihar etti
Diriliş'te sürpriz gelişme! Mevlana..
Bir anda yere yığıldı! Küçük kızın ani..
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ..
Deniz Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu!..
Gram altın, güne yükselişle başladı
Ali Raif Dinçkök son yolculuğuna..
Türkiye'ye karşı 9 ülkede harekete geçtiler!
CIA Direktöründen Kaşıkçı hamlesi! Hakan Fidan iddiası
Meclis Genel Kurulunda FETÖ tartışması: Boşuna bağırmazsın sen kesin FETÖ'cüsün!
Başkan Erdoğan Yeni Milli Helikopterin adını açıkladı!
CHP ve İYİ Parti ittifak yapmayacak
Günün Karikatürü
Ümraniye Belediye Başkanı, Kılıçdaroğlu'na meydan okudu
Odasından 'Kafir Türk Ordusu' notu çıktı, komutanını FETÖ'cülükle suçladı
YORUM YAZ