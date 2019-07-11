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Turgutlu’nun pazarları pırıl pırıl

Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçede kurulan pazar yerlerinde temizlik ve dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.

11 Temmuz 2019 Perşembe 12:27
Turgutlu’nun pazarları pırıl pırıl

Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçede kurulan pazar yerlerinde temizlik ve dezenfekte çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında çarşamba günleri Selvilitepe Mahallesinde kurulan Çarşamba Pazarı’nda temizlik ve dezenfekte çalışması gerçekleştirilirken, çalışmaların tüm pazaryerlerinde devam edeceği belirtildi.


Havaların ısınmasıyla birlikte temizlik ve dezenfekte çalışmalarını hızlandıran Turgutlu Belediyesi, bu kapsamda Çarşamba Pazarı’nda temizlik ve dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde kurulan bütün pazaryerlerinde temizlik ve dezenfekte çalışmalarının devam ettiğini belirten Başkan Yardımcısı ve Temizlik İşleri Müdürü Evren Erbaş Ser, “Ekiplerimiz ilçe genelinde kurulan pazaryerlerinde her hafta rutin olarak temizlik ve dezenfekte çalışmalarına devam ediyor. Selvilitepe Mahallemizde çarşamba günleri kurulan Çarşamba Pazarı’nda da aynı şekilde bir çalışma gerçekleştirerek hem vatandaşları rahatsız eden kokuyu giderdik, hem de rahat bir nefes aldırdık. Her hafta olduğu gibi çalışmalarımız diğer pazaryerlerinde de devam edecek” dedi.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 12:27
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