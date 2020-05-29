Turgutlu’da Orta Park ve Koza Park pazartesi günü açılıyor

Korona virüs salgını nedeniyle iki buçuk aydır kapalı olan Orta Park ve Koza Park 1 Haziran Pazartesi gününden itibaren hizmete açılıyor.

Turgutlu Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren, korona virüs salgını dolayısıyla iki buçuk aydır faaliyet gösteremeyen Orta Park ve Koza Park 1 Haziran Pazartesi gününden itibaren yeniden hizmete başlıyor.

Bahçe, kafe ve restoran bölümlerinin açık olacağı Orta Park ve Koza Park 08.00 - 22.00 saatleri arasında Turgutluluların hizmetinde olacak. Bununla birlikte söz konusu bu mekanlarda masa ve sandalyeler sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde düzenlenecek, ayrıca maske ve hijyen kurallarına da uyulacak.

“Orta Park ve Koza Park’ta gerekli tüm önlemleri alacağız”

Orta Park ve Koza Parkın yeniden açılacak olması ile ilgili bilgi veren Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, “Korona virüs salgını sebebiyle iki buçuk aydır kapalı olan belediyemize ait Orta Park ve Koza Park 1 Haziran Pazartesi gününden itibaren yeniden faaliyetlerine başlayacak. Kafe, restoran ve bahçe bölümlerinin açık olacağı Orta Park ve Koza Park sabah 08.00 akşam 22.00 saatleri arasında vatandaşlarımızın hizmetinde olacak. Hemşehrilerimizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak adına iki mekanımızda gerekli tüm tedbirlerimizi alacağız. Bu kapsamda masa ve sandalyelerimizin konumlandırılmasında gerekli düzenlemeleri yaparak sosyal mesafe kurallarını uygulayacağız, maske ve hijyen kurallarına ise gerekli tüm özeni göstereceğiz. Vatandaşlarımızın da Orta Park ve Koza Parkına gelirken ve buralarda geçirecekleri zaman dilimi içerisinde kişisel önlemlerini almaları gerektiğini önemle hatırlatmak istiyorum” ifadelerini kullandı.