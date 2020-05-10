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Aktüel

Turgutlu’da erik sezonu hareketli başladı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde yerli erik meyve ve sebze haline geldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 14:54:37 -
Turgutlu’da erik sezonu hareketli başladı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde yerli erik meyve ve sebze haline geldi. Turgutlu’nun meşhur ürünü dumanlı papaz eriği toplanmaya devam edilirken, Turgutlu Meyve ve Sebze Hali’ndeki hareketlilik de arttı.


Manisa’nın Turgutlu ilçesinde hem dumanlı papaz eriği hem de beyaz erik hal tezgahındaki yerini aldı. Dumanlı papaz eriğinin sadece Turgutlu’ya has olduğunu belirten hal esnafı, hale günde ortalama bin ton erik geldiğini ifade etti. Bahçelerinden erikleri toplayan ve poşetleyen üretici mallarını Turgutlu Meyve ve Sebze Hali’ne getiriyor ve halden tüm Türkiye’ye Turgutlu’nun eriği gönderiliyor. Yerli pazar eriği halde 4 ile 6 TL arasında satışa sunulurken, hafta içinde erik fiyatlarının yükselmesinin beklendiği dile getirildi.

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