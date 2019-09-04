Turgutlu ve Karşıyaka belediyeleri kardeşlik yolunda

Turgutlu Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısında Turgutlu Belediyesi ile Karşıyaka Belediyesi arasında kardeş belediye olması yönünde Başkan Akın’a yetki verilmesi kabul edilmeyerek komisyona sevk edildi. Başkan Akın, “Her ne şartta olursa olsun Karşıyaka Belediyesi ile kardeş belediye olacağız. Turgutlumuza hizmet getirme noktasında yapılan bir gönül bağlılığıdır bu. Kararı Turgutlu halkımızın vicdanına bırakıyorum.” dedi.

Turgutlu Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısı, meclis toplantı salonunda Belediye Başkanı Çetin Akın başkanlığında gerçekleşti. Gündeme ilave madde ile 10 gündem maddesini görüşülen meclis bu maddeleri karara bağladı. Toplantı öncesi bir açılış konuşması gerçekleştiren Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “31 Ağustos günü Muharrem ayını idrak etmeye başladık. Matem ayı olan Muharrem ayında tüm canlarımızın tuttuğu oruçların kabul olmasını diliyor, Muharrem ayının tüm İslam alemine bolluk, bereket, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Sivas Kongresi’nin 100. Yıl dönümünü kutlayacağız. Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk’ün girişimleriyle 4 Eylül 1919’da düzenlenen Sivas Kongresinde alınan kararlar milli mücadelenin yönünü belirlemiş, ezelden beri hür yaşayan milletimizin bağımsızlığından asla ödün vermeyeceği ‘Manda ve himaye kabul edilemez’ kararıyla’ bir kez daha Sivas’tan tüm dünyaya ilan edilmiştir. Sivas Kongresi kendisinden sonra gelişecek bütün olayları büyük ölçüde etkilemiş, Gerek Misak-ı Milli’de, gerek Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışında, gerek milli mücadelenin bütün antlaşmalarında, Lozan’da, Mudanya’da Sivas kongresindeki kararlarının izleri görülmüştür. Sivas’ta, 1919’da yakılan bağımsızlık ateşi 1922’de tüm vatanı sarmış 26 Ağustos’ta başlayan Büyük Taarruz 9 Eylül’de tüm vatanın düşmandan temizlenmesiyle son bulmuştur. 7 Eylül 1922 günü de şanlı Türk ordusu tarafından düşman işgalinden kurtarılan ilçemize bağımsızlığı armağan edilmiştir. Sivas Kongresinin 100. Yılı ve ilçemizin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. Yılı kutlu olsun. 1 Eylül’de Dünya Barış gününü kutladık. Almanya’nın Polonya’yı işgal ettiği tarih olan 1 Eylül barışın ne kadar önemli ve gerekli olduğunu tüm insanlığa tekrar hatırlatmak için Dünya Barış Günü olarak ilan edilmiştir. Irk, din, dil, fikir ve zevk farklılıklarımızın gerçek zenginliğimiz olduğunu unutmadan saygı, sevgi, anlayış ve hoşgörü içinde bir gelecek adına 1 Eylül Dünya Barış Günü kutlu olsun” dedi.

Gündem maddeleri gereğince 2019 Ağustos ayı olağan meclis toplantısına ait toplantı tutanağı ve Meclis Kararları, Turgutlu Belediyesi 2020 yılı performans programı, Belediyemiz 2020-2024 yıllarını kapsayan stratejik planı ve Turgutlu Belediyesi 2020, 2021 ve 2022 yılı gelir-gider bütçeleri taslağının, plan-bütçe komisyonuna sevki görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. Ayrıca Meclis kararı ile kurulmasına karar verilen Çevre, Sağlık ve Ekoloji Komisyonu, Eğitim-Kültür-Sanat-Gençlik ve Spor Komisyonu, Engelliler ve Kadın Hakları Komisyonu, Altyapı-Mesken-Kentsel Yenileme Komisyonu, Kent Ekonomisi ve Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonu, Tarım ve Hayvancılık Komisyonu, Trafik ve Ulaşım komisyonlarına meclis üyelerinden olmak üzere 1 yıl süre ile 5 kişi seçildi.

"Her ne şartta olursa olsun kardeş olacağız"

Karşıyaka Belediyesi ile Kardeş Belediye olması yönünde Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’a yetki verilmesi konusunda açıklama yapan Başkan Akın “Turgutlumuza daha iyi hizmet getirebilmek için gerek alt yapı gerek üst yapı gerekse kültür ve sosyal faaliyetlerde destek olabilmek için Karşıyaka Belediyesi ile Kardeş Belediye olması yönünde uzlaştık. Bu konuda sizlerden protokol yapma konusunda yetki istiyorum” dedi. Yapılan oylama sonuncunda Turgutlu Belediyesi ile Karşıyaka Belediyesi’nin kardeş belediye olma konusunda Başkan Akın’a imza yetkisi verilmesi oy çokluğu ile ilgili komisyonlara sevk edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Akın, “Her ne şartta olursa olsun Karşıyaka Belediyesi ile kardeş belediye olacağız. Turgutlumuza hizmet getirme noktasında yapılan bir gönül bağlılığıdır bu. Kararı Turgutlu halkımızın vicdanına bırakıyorum” dedi.

Gündemde bulunan bir diğer madde ise Merkezi İzmir’de bulunan Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikasına üye olunması konusu hususunun görüşülmesi oldu. Yapılan oylana sonucu bu gündem maddesi de oy çokluğu ile ilgili komisyona sevk edildi. Gündemin dokuzuncu maddesinde ise evsel katı atık ücret tarifesine ait tarife komisyon raporunun görüşülmesi oldu. Konu ile ilgili bir açıklama yapan Başkan Yardımcısı ve Temizlik İşleri Müdürü Evren Erbaş Ser ise, “Burada alınan miktar tamamıyla Sayıştay kararı ile alınmış bir karar. Her sene çevre temizlik vergisi adı altında belirli miktar evlerden iş yerlerinden toplanıyor. Bunu zaten hepiniz biliyorsunuz. Biz zaten bu kararı almazsak raporlarda karşımıza çıkacak. Bu ne bizim insiyatifimizde ne de Büyükşehir’in. Karar siz meclis üyelerimizin” dedi. Yapılan oylama sonucu gündem maddesi oy çokluğu ile kabul edilmedi. Gündemin son maddesi ise Urganlı Mahallesinde bulunan Genel Seracılık A.Ş.’nin talebi doğrultusunda, Bankaların vermiş olduğu Sera Kredisi ve hibelerini kullanabilmeleri için sözleşmede belirtilen kiralama süresinin 5 yıl daha uzatılması oy birliği ile kabul edildi. Başkan Akın toplantı sonunda yaptığı açıklamada ‘Alınan ve alınmayan kararların Turgutlumuza hayırlı olmasını temenni ediyorum’ dedi.