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Turgutlu Belediyesi, personeline desteğini arttırıyor

Turgutlu Belediyesi, daimi işçi statüsünde çalışan personeline maaş desteğini arttırıyor.

30 Ağustos 2019 Cuma 15:20
Turgutlu Belediyesi, personeline desteğini arttırıyor

Turgutlu Belediyesi, daimi işçi statüsünde çalışan personeline maaş desteğini arttırıyor. Turgutlu Belediyesi Personel A.Ş ile Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası ile imzalanan protokol ile bekar olan en düşük işçinin maaşı 2 bin 330 liraya, yine bekar olan ve en yüksek maaş alan işçinin maaşı da 3 bin 49 liraya yükseltildi.


Turgutlu Belediyesi Personel A.Ş ile Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası, daimi işçi statüsünde çalışan personeline maaş desteğini arttırmak için protokol imzaladı. İmza törenine Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu Belediyesi Personel A.Ş ile Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Belediye İş Sendikası) Manisa Şube Başkanı Gökay Sezgin de katıldı. İmza töreni sonrasında bir açıklama yapan Başkan Akın, “Bizim için alın teri ile çalışan işçilerimizin hakları çok önemlidir. İmzaladığımız protokol sonrasında şu anda yemek ve yakacak yardımı ile 2 bin 240 lira alan bekar işçimiz en az 2 bin 330 lira maaş alacak. Yine yemek ve yakacak yardımı ile 2 bin 889 lira ile en yüksek maaş alan işçimizin maaşı 3 bin 49 liraya yükseldi. Bunun yanı sıra evli olan personelimize her bir çocuk için 25 lira çocuk parası, şoför olan personelimiz için direksiyon prim ücreti, gece çalışan personelimize gece mesaisi, yeni evlenecek olan personelimize evlilik yardımı, her yıl Eylül aylarında eğitim yardımı, her personelimize bayram parası ve askere gidecek olan personelimize de askerlik yardımı yapılacaktır. İmzaladığımız protokol her iki taraf için hayırlı olsun. İşçilerimiz de güle güle harcasınlar.” dedi.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 15:20
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