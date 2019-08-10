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Turgutlu Belediyesi bayram öncesi 600 çocuğun yüzünü güldürdü

Turgutlu Belediyesi Kurban Bayramı öncesinde başlattığı ‘Her Çocuk Bayramlık İster’ kampanyası kapsamında 600 çocuğun yüzünün gülmesine aracı oldu.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 14:57
Turgutlu Belediyesi bayram öncesi 600 çocuğun yüzünü güldürdü

Turgutlu Belediyesi Kurban Bayramı öncesinde başlattığı ‘Her Çocuk Bayramlık İster’ kampanyası kapsamında 600 çocuğun yüzünün gülmesine aracı oldu.


Sosyal Belediyecilik anlayışı ile çalışmalarını sürdüren Turgutlu Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde başlattığı ‘Her Çocuk Bayramlık İster’ projesi kapsamında 600’den fazla ihtiyaç sahibi çocuğu sevindirdi. Hayırseverlere yaptıkları kıyafet bağışı için teşekkür ettiğini belirten Başkan Akın, “Her Çocuk Bayramlık İster’ düşüncesinden yola çıkarak Kurban Bayramında ihtiyaç sahibi çocuklarımızın yüzünü güldürmek, mutluluklarına ortak olmak istedik. Sağ olsun hayırseverlerimiz bu kampanyamıza destek verdi ve 600’den fazla çocuğumuza bağışlanan kıyafetleri teslim ettik. Kampanyamıza destek vererek kıyafet bağışında bulunan hayırseverlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 14:57
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