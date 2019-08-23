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Turgutlu Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri programı belli oldu

Turgutlu Belediyesi tarafından 30 Ağustos-8 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri kapsamında yapılacak olan konser ve etkinlikler belli oldu.

23 Ağustos 2019 Cuma 10:51
Turgutlu Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri programı belli oldu

Turgutlu Belediyesi tarafından 30 Ağustos-8 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri kapsamında yapılacak olan konser ve etkinlikler belli oldu. Şenlik kapsamında 30 Ağustos akşamı 21.30’da Fettah Can, 6 Eylül akşamı 21.30’da rock müziğinin sevilen sesi Melek Mosso sevilen şarkılarını Turgutlulular için seslendirecek.


Turgutlu Belediyesi tarafından düzenlenen Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda resmi tören ile başlayacak. 30 Ağustos günü saat 19.00’da Koza Parkı’ndan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı’na Zafer Yürüyüşü düzenlenecek. Bu büyük kortejde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. Yılına özel 970 metrelik Türk ve Atatürk bayrağı açılacak. Ayrıca 30 Ağustos tarihinden itibaren Ortapark ve çevresinde 10 gün boyunca açık kalacak tanıtım fuarı düzenlenecek. Tanıtım fuarıyla ilgili bilgi ve stand almak isteyen vatandaşlar Turgutlu Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne başvurabilirler. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri kapsamında yapacağımız etkinlikler belli oldu. Tüm vatandaşlarımızı bu güzel etkinliklere davet ediyorum. Hep birlikte Zafer Bayramı’nı ve Turgutlu’nun kurtuluşunu Turgutlu’ya yakışır bir şekilde kutlayacağız. Ayrıca 10 gün boyunca açık kalacak tanıtım fuarıyla alakalı başvurular devam etmektedir. Stand kiralamak isteyen firmalar Belediyemiz Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden bilgi alabilirler” dedi.


Öte yandan program kapsamında 31 Ağustos Cumartesi günü "En güzel sultani yaş ve kuru üzüm yarışması" düzenlenecek. Ayrıca şenlikte 30 Ağustos akşamı 21.30’da Fettah Can, 6 Eylül akşamı 21.30’da rock müziğinin sevilen sesi Melek Mosso sevilen şarkılarını Turgutlulular için seslendirecek.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 10:51
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