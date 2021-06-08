Turgut Yılmaz kimdir, nerelidir? Turgut Yılmaz Mesut Yılmaz’ın neyi oluyor?

Turgut Yılmaz Turgut Yılmaz, 30 Ekim 2020 vefat eden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın kardeşidir. Turgut Yılmaz ne iş yapıyor? Turgut Yılmaz hangi görevlerde bulundu? İşte Turgut Yılmaz'ın hayatı biyografisi.

Mehmet Turgut Yılmaz kimdir?

Yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde yaptıktan sonra girişimci olarak birçok şirketin kurucu ortağı olmuş ve yönetim kurulu başkanlıklarını yapmıştır. 1977’den beri Delta Grubu şirketlerinde hakim ortak ve yönetim kurulu başkanı konumundadır. 1986’da hazır giyim imalatçılarını uzmanlaşmış bir dış ticaret sermaye şirketi çatısı altında toplamak ve bu işbirliğinden doğan ekonomik kazançları katılan firmaların yararına sunmak üzere kuruluşuna öncülük ettiği ve kısa sürede ülkemizdeki çok ortaklı dış ticaret şirketlerine bir model oluşturan GSD Holding A.Ş.’nin hakim ortağıdır. Aynı zamanda GSD Holding’de Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Murahhas Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir.

GSD Grubu bünyesinde, 1992’den beri GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., 2001’den beri GSD Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olup halen bu şirketlerin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır; ayrıca Tekstil Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nde 1996’dan 22 Mayıs 2015 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır.

GSD Eğitim Vakfı’nda 1995’ten beri süresiz Mütevelli Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı’dır. GSD Dış Ticaret A.Ş.’nde 1995’den 31 Aralık 2014’e kadar ve GSD Gayrimenkul Yatırım ve Geliştirme A.Ş. ve GSD Plan Proje Etüd A.Ş.’nde 2007’den ve GSD Reklam ve Halkla İlişkiler Hizmetleri A.Ş.’nde 2010’dan 29 Mayıs 2013’e kadar Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmıştır.

Turgut Yılmaz şirketleri ve mal varlığı

09.10.1998 tarihinde Mesut Yılmaz, kendisi ve eşinden sonra annesi, çocukları, kardeşi, yengesi ve diğer aile bireylerinin servetlerini Meclis'e bildirmişti. TBMM Mal Varlığı Soruşturma Komisyonu'nun isteğine olumlu yanıt veren Başbakan Mesut Yılmaz, kendisi ve eşinin mal varlığından sonra annesi, çocukları, kardeşleri, yengesi ve eniştesinin servetini de içeren listeleri Meclis'e göndermişti. O tarihdeki beyana göre, Yılmaz Ailesi'nin en zengin üyesinin Turgut Yılmaz olduğu görülmüştü. Hürriyet'te yer alan haberde beyanda Turgut Yılmaz’ın mal varlığı şu şekilde açıklanmıştı:

İstanbul Eminönü'nde dükkan, Suadiye'de mesken, Şişli'de mesken, Beyoğlu'nda mesken, Şişli'de bir işhanında yüzde 50 hisse, Maltepe'de bir arsanın yarı hissesi, Eminönü'nde Beyazsaray işhanının altıda bir hissesi, Muğla Bodrum'da mesken, 117 adet Cumhuriyet altını, 30 milyar lira değerinde 72 adet tablo, 20 milyar lira değerinde çok sayıda Selçuklu eseri kolleksiyonu, 4 adet tabanca, 1993 model Mercedes araba, 8 milyar lira değerinde gümüş ev eşyası, Almanya'da Sparkasse Bankası'ndaki iki ayrı hesapta toplam 1.5 milyon Mark para, Tekstilbank Maltepe şubesinde 204 milyar lira değerinde Hazine bonosu, Akbank Küçükyalı şubesinde 80 milyon lira, Beyazıt şubesinde 3 milyar 776 milyon lira değerinde hazine bonosu, Delta Giyim Şirketi'nde hisse, Birand Giyim Sanayii'nde hisse, Transalkim Uluslararası Nakliyat şirketinde hisse, Deneks Giyim Sanayii'nde hisse, Perfekttrans Nakliyat Şirketi'nde hisse, Delta Holdingi Anonim Şirketi'nin sahibi, GSD Holding şirketinde hisse, GSD Dışticaret şirketinde hisse, kuruluş halinde olan Özbekistan Barakat-Alfa şirketinin ortağı.