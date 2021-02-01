Turgut Özal'ın özel doktoru koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın özel doktoru ve Türkiye'nin ilk beyin cerrahlarından biri olan Cengiz Aslan, yakalandığı koronavirüs nedeniyle bir süredir özel bir hastanenin yoğun bakımında tedavi görüyordu. Aslan'ın bugün hayatını kaybettiği öğrenildi.

Engiz Aslan kimdir?

1970 yılında İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun olan Cengiz Aslan, İstanbul Tıp Fakültesi’ne beyin cerrahi ihtisası için giren ilk öğrenciydi. 1976’da Vakıf Gureba Hastanesi, Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi Bölümü’nü kurmak için görevlendirildi. 1979’da Vakıf Gureba Hastanesi’ndeyken, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi kuruldu. Cengiz Aslan beyin cerrahisi bölümünün ilk üyesi oldu ve ardından ABD’de eğitim aldı. 1993’te vefat edene kadar eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın doktoruydu.