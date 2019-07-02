0553 313 94 23

Turgut Özal Tıp Merkezi’nden bir ilk daha

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde 69 yaşındaki hastanın kalbindeki boşluk bölgede ilk kez ameliyatsız olarak gerçekleştirilen anjiyoyla kapatıldı.

02 Temmuz 2019 Salı 19:36
Turgut Özal Tıp Merkezi’nden bir ilk daha

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde 69 yaşındaki hastanın kalbindeki boşluk bölgede ilk kez ameliyatsız olarak gerçekleştirilen anjiyoyla kapatıldı.


Bölgede ilk kez gerçekleşen ameliyat sonrası sağlığına kavuşan hastayı ziyaret eden İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, kalbin sol kulakçığında pıhtı oluşturan, hareketi azalan ve boşalan bir bölgeyi ameliyatla kapatıldığını belirtti. Bu ameliyatın Türkiye’de de ve bölgede de ilk olan işlemler arasında olduğunu ifade eden Kızılay, “Bu, daha önce Türkiye’de bir kaç merkezin, birkaç hastaya uyguladığı bir yöntemdi. Hastanemizde, ekibimizin, hocamızın başarıyla yapmaları bizi gururlandırdı. Bu, dünyada gelişen yeni ne teknoloji varsa ilk uygulayan bir merkez olduğumuzun da bir göstergesidir” dedi.


Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Pekdemir ise İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezinde ilk defa sol atriyal apendiks denilen kalp boşluğunu ameliyat etmeden anjiyo yöntemi ile başarılı bir operasyonla kapattıklarını belirterek, “Bu operasyon Malatya ve bölgemizde ilk defa uygulanmaktadır” ifadelerine yer verdi.


Kalp boşluğunun ritim bozukluğu olanlarda özellikle felç gibi ağır hastalıklara yol açan pıhtı kaynağı olduğunu ifade eden Pakdemir, “Bu hastalarda embolinin kaynağı haline gelen kalp kulakçığında bulunan ölü boşluğunu açık kalp cerrahisi yöntemiyle kapatmak çok zor ve ağır bir işlemdir. Özellikle kan sulandırıcı ilaç kullanmasına rağmen tekrarlayan inme (felç) geçiren, bu kan sulandırıcılar yüzünde ciddi beyin veya mide kanamaları olan ve bu ciddi kanamalar yüzünden kan sulandırıcı kullanamayacak hastalara bu operasyonu uyguluyoruz” şeklinde konuştu.


Ameliyat olmadan kalp boşluğu kapatılan 69 yaşındaki Orhan Özbek’in sağlığının iyi olduğunu belirten Pekdemir, “69 yaşındaki hastamız ritim bozukluğu sebebiyle felç geçirmiş. Kan sulandırıcı tedavi altında beyin kanaması ve tekrarlayan felçlik atakları geçirmiş ve ömür boyu kan sulandırıcı kullanması gereken ancak kullanamayan bir hastaydı. Yapılan Nöroloji ve Kardiyoloji konseyi sonucunda hastamıza açık kalp ameliyatı uygulamadan anjiyo yöntemiyle bu ölü kalp boşluğunu minik şemsiye benzeri bir cihazla kapatma kararı aldık” diye konuştu.


Prof. Dr. Hasan Pekdemir, ameliyatı Prof. Dr. Jülide Akaycan, Prof. Dr. Mehmet Cansel ve Doç. Dr. Hakan Taşolar tarafından oluşan bir kardiyoloji ekibi tarafından yaklaşık 45 dakikada başarılı bir şekilde yaptıklarını belirterek, “İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi Kardiyoloji Anabilim olarak sürekli ilklerin öncüsü olduk. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi ilk kurulduğundan bugüne Kardiyoloji bölümü olarak sürekli kendini yenileyen ve dünyadaki tüm uygulamaları eksiksiz uygulayan bir bölümdür. Ayrıca Turgut Özal Tıp Merkezi çok başarılı kalp cerrahisi bölümüne sahiptir. Merkezde dünya çapındaki tüm uygulamalar kesintisiz ve eksiksiz kalp cerrahisi desteğiyle yapılmaktadır” ifadelerine yer verdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 19:36
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pence'in seyahatini iptal etmesi Beyaz Saraya göre acil durum değil
    1. Pence'in seyahatini iptal etmesi Beyaz..
    2. KPSS sınav giriş yerleri belli oldu mu?
    3. Eskişehirspor’da yeni sezon..
    4. "Görele Dondurması" coğrafi işaret aldı
    5. AB liderleri, AB Konseyi Başkanlığına..
    6. AB liderleri, AB Komisyon..
    7. AK Parti Kırıkkale Milletvekili Can:..
    8. Başkentte yaklaşık 3 ton kaçak..
    9. Tanguy Ndombele, Tottenham Hotspur'da
    10. Akhisar Belediyesi doğal yaşam alanı..
    11. "Kırmızı periler diyarı" turistleri..
    12. Okan Buruk: “Hedeflerinden vazgeçmemiş..
    13. SETA'dan "Türkiye-Çin Ekonomik..
    14. ABD ve Rusya'da dikkat çeken 'acil..
    15. Çaykur Rizespor'da transfer
    16. Kılıçdaroğlu'nun sorusuna cevap: İşte..
    17. Cezayirli öğrenciler Buteflika rejimi..
    18. Başkent’te Sivas katliamında hayatını..
    19. Nijerya'da batan yolcu teknesi
    20. Fransa’da acil servis çalışanları grev..
    21. İran'ın kuzeybatısındaki çatışmada iki..
    22. Otomobil ile traktör çarpıştı: 3 yaralı
    23. Korkuluklarda oturan kadın ekipleri..
    24. Şener Özbayraklı: "Çok büyük bir..
    25. Turistlere uyuşturucu satan 2 şüpheli..
    26. BM Temsilcisi Griffiths BAE'li..
    27. GÜNCELLEME - Zonguldak merkezli terör..
    28. Asıl mesele Türk kıta sahanlığı!..
    29. ABD’nin BAE’ye sattığı silahlar..
    30. Jimmy Durmaz: "Fatih Terim,..
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor
    Rotary toplantısında okul müdürü!
    Rotary toplantısında okul müdürü!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmail Saymaz'a sert tepki: Şeyh değilim
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmail Saymaz'a sert tepki: Şeyh değilim
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    CHP kodlarına döndü
    CHP kodlarına döndü

    Günün Karikatürü

    3 Temmuz 2019
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."