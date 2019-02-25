Turgut Altınok'tan '31 Mart' uyarısı: Gök kubbe çöktüğü zaman hepimiz altında kalırız

Taha Emre ÖZDEMİR / ANKARA

AK Parti Keçiören İlçe Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, 31 Mart seçimlerine ilişkin Yeniakit.com.tr'ye açıklamalarda bulundu. Altınok, 31 Mart'ın bir 'beka meselesi' olduğuna vurgu yaparak, "Hangi partiye oy verirse versin tüm vatandaşlarımız için önümüzdeki süreç çok önemli. Gök kubbe çöktüğü zaman herkes bunun altında kalır. Oyunu görmemiz lazım. Suriye ve Irak yanıyor. Türkiye ise operasyon masasında sınırımız. Dolayısıyla ülkemizi bölüp parçalamak isteyenlere, Türkiye'yi Suriye, Irak ya da Yemen gibi yapmak isteyenlere karşı dikkatli olmalıyız" dedi.

Toplumun bütün kesimlerinin bu tehdit karşısında bilgilendirilmesi gerektiğini ifade eden Altınok, sözlerine şöyele devam etti:

"Bir bakarız ki ülkemiz elden gitmiş ve çadırlarda yaşıyoruz. Allah korusun Müslüman Müslümanı öldürüyor. Ortada görünen oyun bundan ibaret. Bu oyunlara gelmemek ve bu senaryoyu boşa çıkartmak lazım. Bunun için hangi partiye oy verirse versin tüm vatandaşlarımız için bu seçimler; dirliğimiz, birliğimiz ve ekonomimiz için çok önemli"