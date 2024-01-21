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Siyaset Turgut Altınok Ankara'daki potansiyel oy oranını açıkladı!
Siyaset

Turgut Altınok Ankara'daki potansiyel oy oranını açıkladı!

Yeniakit Publisher
2024-01-21 18:44:00 - 2024-01-21 18:48:38
Turgut Altınok Ankara'daki potansiyel oy oranını açıkladı!

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, başkentteki potansiyel oy oranını açıkladı.

Altınok, AK Parti Ankara İl Başkanlığı öncülüğünde İlbank Macunköy Sosyal Tesisleri'nde "Yenimahalle Teşkilat Buluşması" düzenledi.

'Belediye başkanları şehrin geleceğini de yönetir'

Programda konuşan Altınok, Ankara'nın 5 yıldır 300 milyar lira bütçeyle yönetildiğini belirterek, "Bana Ankara'da 30 milyarlık bir iş gösterin. Bu seçimde vereceğimiz oy 5 yıllığına değil. Belediye başkanları şehrin 5 yılını yönetmez, şehrin geleceğini de yönetir. 3 milyarlık yapılan bir eser gösterin bana" dedi.

'Sizleri mahçup etmeyeceğiz'

AK Parti Genel Merkezince yapılan anketlerde 'Altınok'a oy verebilirim' diyenlerin oranının yüzde 73 olduğunu aktaran Altınok, şu ifadeleri kullandı:

"Biz ulaşırsak, hangi partiye oy verirse versin yüzde 73 Ankara'da oy alabiliriz. Böyle bir potansiyelimiz var. Aday Altınok değil, aday hepimiziz. Biz hizmetkar olacağız, sizleri mahcup etmeyeceğiz. Oy vermeyenler 'Keşke verseydik' diyecek"
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