Turgut Altınok Akit TV canlı yayınında Mansur Yavaş'a seslendi! 'Onuru varsa istifa etmeli'

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Akit TV canlı yayınına telefonla bağlandı.

Turgut Altınok, Akit Medya Grubu Ankara Temsilcisi Latif Şimşek'in hazırlyıp sunduğu Dinamit programında CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "Altınok'un Antalya'da 600 dairesi var." iftirasına cevap verdi.

"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı 'Antalya'da 600 tane dairesi var, bunu açıklama yoksa istifa etmeli' dedi. Ben de dedim ki '600 tane dairem varsa, ben bunu beyan etmediysem istifa edeceğim. Ama söyledikleri yalansa iftiraysa çamursa sayın Yavaş'ın da onuru varsa istifa etmesi lazım'. Çünkü yalan söylüyor, iftira atıyor, çamur atıyor." diyen Altınok, Mansur Yvaş'ın oturduğu evin değerinin 25 milyon lira olduğunu söyledi.

Mansur Yavaş'a "Utanmalı" diye seslenen Altınok, sözlerine şöyle devam etti:

"Kendisinin Londra'dan ev aldığı ortaya çıktı. Şu an oturduğu ev 25 milyon lira. Ahlaki ve etik bulmadığım için evinin resmini çekip yayınlatmıyorum. Bugün piyasa değeri en az 25 milyon liradır. Bu mülkü belediye başkanı olduktan sonra almıştır.

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Bırakın 5 yılı, 25 yıl belediye başkanlığı yapsa, aldığı maaşı hiç harcamasa 25 milyon liralık bir ev alamaz.

Tapudan aldığımız yazıyla Antalya sınırları içinde hiçbir gayr-i menkulüm olmadığının belgesini bugün kamuoyuna sundum. Utanmaları lazım."

Turgut Altınok'un paylaştığı belge şöyle: