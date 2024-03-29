  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

HAVELSAN'dan 'yapay zeka' açıklaması: 'MAIN' ilham kaynağı olacak

Elektrikli araç içindeyken bunu sakın yapmayın: Öyle böyle değil. DSÖ bile kabul etti... Risk sanılandan çok büyük

Türkiye'nin F-35 planı belli oldu! ABD ne yapacağını şaşıracak

Deniz Kuvvetleri’ne verilen CN-235’in nedeni belli oldu!

Para kulelerinde rezalet diz boyu! Şişli Belediye Başkanı da skandalı itiraf etti

Rusya'da kahraman ilan edilen 15 yaşındaki İslam: Dinim yardımcı oluyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi! 'Emekli maaşlarını tekrar masaya yatıracağız'

Türkiye'den milli hibrit tohum ihracatı

Mitinginde tepki çeken ifadeler kullanmıştı! CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında suç duyurusu

Miting saatlerinin DEM Parti'ye satıldığını iddia etmişti! CHP'li adaydan tokat gibi hamle
Siyaset Turgut Altınok Akit TV canlı yayınında Mansur Yavaş'a seslendi! 'Onuru varsa istifa etmeli'
Siyaset

Turgut Altınok Akit TV canlı yayınında Mansur Yavaş'a seslendi! 'Onuru varsa istifa etmeli'

Yeniakit Publisher
2024-03-29 00:34:00 - 2024-03-29 01:30:23

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, kendisi hakkında, "Antalya'da 600 dairesi var" iftirasını atan Mansur Yavaş'a "istifa et" çağrısında bulundu.

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Akit TV canlı yayınına telefonla bağlandı.

Turgut Altınok, Akit Medya Grubu Ankara Temsilcisi Latif Şimşek'in hazırlyıp sunduğu Dinamit programında CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "Altınok'un Antalya'da 600 dairesi var." iftirasına cevap verdi.

"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı 'Antalya'da 600 tane dairesi var, bunu açıklama yoksa istifa etmeli' dedi. Ben de dedim ki '600 tane dairem varsa, ben bunu beyan etmediysem istifa edeceğim. Ama söyledikleri yalansa iftiraysa çamursa sayın Yavaş'ın da onuru varsa istifa etmesi lazım'. Çünkü yalan söylüyor, iftira atıyor, çamur atıyor." diyen Altınok, Mansur Yvaş'ın oturduğu evin değerinin 25 milyon lira olduğunu söyledi.

Mansur Yavaş'a "Utanmalı" diye seslenen Altınok, sözlerine şöyle devam etti:

"Kendisinin Londra'dan ev aldığı ortaya çıktı. Şu an oturduğu ev 25 milyon lira. Ahlaki ve etik bulmadığım için evinin resmini çekip yayınlatmıyorum. Bugün piyasa değeri en az 25 milyon liradır. Bu mülkü belediye başkanı olduktan sonra almıştır.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bırakın 5 yılı, 25 yıl belediye başkanlığı yapsa, aldığı maaşı hiç harcamasa 25 milyon liralık bir ev alamaz.

Tapudan aldığımız yazıyla Antalya sınırları içinde hiçbir gayr-i menkulüm olmadığının belgesini bugün kamuoyuna sundum. Utanmaları lazım."

Turgut Altınok'un paylaştığı belge şöyle:

Turgut Altınok’un 25’te bir bütçeyle yaptığı icraat Mansur Yavaş’a fark attı! "Altı ok" Altınok farkı
Turgut Altınok’un 25’te bir bütçeyle yaptığı icraat Mansur Yavaş’a fark attı! “Altı ok” Altınok farkı

Gündem

Turgut Altınok’un 25’te bir bütçeyle yaptığı icraat Mansur Yavaş’a fark attı! “Altı ok” Altınok farkı

DEM'li isim Ankara'da Mansur Yavaş'la anlaştıklarını resmen itiraf etti!
DEM'li isim Ankara'da Mansur Yavaş'la anlaştıklarını resmen itiraf etti!

Gündem

DEM'li isim Ankara'da Mansur Yavaş'la anlaştıklarını resmen itiraf etti!

Barış Yarkadaş mı, Mansur Yavaş mı? Hangisi yalan söylüyor?
Barış Yarkadaş mı, Mansur Yavaş mı? Hangisi yalan söylüyor?

Gündem

Barış Yarkadaş mı, Mansur Yavaş mı? Hangisi yalan söylüyor?

'Mansur Yavaş’ı Londra’ya kızının yanına göndereceğiz!'
'Mansur Yavaş’ı Londra’ya kızının yanına göndereceğiz!'

Siyaset

'Mansur Yavaş’ı Londra’ya kızının yanına göndereceğiz!'

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23