TÜRGEV’in süper projesinin merkezi İstanbul! ‘GENÇ-AĞ’ dünya gençliğini buluşturacak

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfından (TÜRGEV) yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler tarafından her yıl 12 Ağustos'ta kutlanan Uluslararası Gençlik Günü'nün ardından gerçekleştirilecek program, 17-28 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek. Bu kapsamda, Türkiye, Almanya ve Fransa'dan 49 genç, İstanbul'da buluşacak.

Program kapsamında 12 gün boyunca gençler, yapay zekadan kariyer planlamasına uzanan geniş bir alanda uygulamalı eğitim alacak.

Türk Hava Yollarında gerçek iş ilanları üzerinden yetkinlik analizi yapacak, mülakat tekniklerini deneyimleyecek. Türk Kızılay'ında afet yönetimini, Yeşilay'da dijital bağımlılıkla mücadeleyi yerinde gözlemleyecek. İstanbul Üniversitesinde proje yönetimi ve etki analizi eğitimlerinin ardından uluslararası ekipler halinde geliştirdikleri proje önerilerini uzmanlara sunacak.

GÜZEL İŞLER FABRİKASI

Programın ilk gününde gençler birbirleriyle tanışarak çalışma gruplarını oluşturacak, bu süreçte TÜRGEV'in 30 yıllık eğitim tecrübesiyle de tanışıp, "Güzel İşler Fabrikası" ve "Pusula Kariyer Merkezi"nde yürütülen çalışmaları yerinde görecek. Ayrıca, düzenlenecek kültürel geziyle gençler kenti birlikte keşfedecek.

Kariyer gelişimi oturumlarında "Büyük Resim Paneli" ve yeni mezun söyleşileriyle çalışma hayatına dair farklı deneyimler aktarılacak. Yapay zeka ve geleceğin yetkinlikleri eğitimlerinde gençler dijital dönüşümün çalışma hayatına etkisini tartışacak, uygulamalı atölyelerde teknolojiyi etik sınırlar içinde kullanarak karşılaştıkları problemlere çözüm arayacak.

İYİLİK HAREKETİ

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, gençlerin kendi kuşaklarının hayallerinin ötesinde teknolojik imkanlara sahip olduğunu belirtti.

Yapay zekanın bilgiye ulaşma biçimini ve çalışma hayatını değiştirdiğini, karar verme süreçlerinde etkili olduğunu aktaran Yılmaz, şunları kaydetti: "Çağımızın asıl meselesini, gençlerimizin bu imkanları hangi istikamette kullanacağını bilmesi olarak okuyoruz. 'Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek gençlerin çağın bilgisini edinirken kim olduğunu ve neye karşı mesuliyet taşıdığını unutmamasını çok kıymetli buluyoruz. Otuz yıllık eğitim tecrübemizde de gençlerimizin dünyaya açık, kendi değerleriyle bağı güçlü insanlar olarak yetişmesi için gayret ettik, bugün de aynı hassasiyet ve iyilik hareketiyle yolumuza devam ediyoruz."

Yılmaz, GENÇ-AĞ'ın, gençlerin kendi değerlerinden güç alarak farklı kültürlerden akranlarıyla bir araya gelmesine imkan sunduğunu belirterek, "GENÇ-AĞ'da Türkiye, Almanya ve Fransa'dan gençler İstanbul'da aynı masanın etrafında buluşacak. Her biri kendi tecrübesiyle gelecek, birbirinden öğrenecek. Biz de ülkemizin güçlü gönüllülük ve dayanışma kültürünü bu buluşmaya taşıyacağız. Bir gencimizin kendi dünyasından getirdiği fikrin, başka bir ülkeden akranının tecrübesiyle buluşması ikisinin de önünde yeni bir ufuk açabiliyor. GENÇ-AĞ'ın asıl kazanımını da burada görüyorum. Program sona erdiğinde dostlukların devam etmesini, burada doğan fikirlerin yeni çalışmalara vesile olmasını arzu ediyoruz. Gençlerimize güveniyoruz" ifadelerini kullandı.