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TÜRGEV Konya yurtları adresleri ve telefonları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 1996 yılında kurulan Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Türkiye genelinde açtığı yurtlar sayesinde binlerce öğrenciye yurt imkanı sunmakta. TÜRGEV yurt kayıtları 1-20 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Peki TÜRGEV Konya hangi ilçelerde var? Konya TÜRGEV yurt adresleri ve telefonları

29 Ağustos 2018 Çarşamba 15:56
TÜRGEV Konya yurtları adresleri ve telefonları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 1996 yılında kurulan Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Türkiye genelinde açtığı yurtlar sayesinde binlerce öğrenciye yurt imkanı sunmakta. TÜRGEV yurt kayıtları 1-20 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Peki TÜRGEV Konya hangi ilçelerde var? Konya TÜRGEV yurt adresleri ve telefonları

Konya - Konya Selçuklu Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Beyhekim Mah., Hasşahin Sk., No:2, Selçuklu/ Konya [email protected] (0332) 261 07 07

Konya - Mümine Hatun Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Beyhekim Mahallesi Şafak Caddesi No:65 Selçuklu / Konya [email protected] 0332 261 01 30-40-50

TÜRGEV yurt başvrusu nasıl yapılır 2018? TÜRGEV yurt başvuru şartları nedir?

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 15:56
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