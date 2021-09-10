Turgay Ünsal görevden mi alındı? Turgay Ünsal kimdir?

İçişleri Bakanlığı soruşturmanın selameti açısından Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal'ın merkeze çekildiğini duyurdu. Bakanlık alınan karara ilişkin, “Edremit İlçemizde 09.09.2021 Perşembe günü gerçekleşen Edremit'in Düşman İşgalinden Kurtuluş Günü Kutlama Programında yaşanan gösteri ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Milli Kurtuluş Günümüzü tartışmaya açan bu gösteriye sebep olan kutlama komitesi başkan ve üyeleri ile sorumlu belediye görevlileri hakkında soruşturma açılması için İçişleri Bakanlığından Mülkiye Müfettişi talep edilmiştir. Ayrıca soruşturmanın selameti açısından Kutlama Komitesi Başkanı Edremit Kaymakamı İçişleri Bakanlığımızca merkeze çekilmiştir.”

Turgay Ünsal kimdir?

1980 yılında İstanbul Beykoz’da doğdu. Aslen Elazığlı’dır. İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı. 2001 yılında İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü’nden mezun oldu.

2002 yılında İçişleri Bakanlığı’nın açmış olduğu Kaymakamlık sınavını kazanarak, 04.02.2003 tarihinde Sakarya Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başladı. Teftiş stajının ilkini; Ordu ilinin Akkuş, Çaybaşı ve Ünye ilçeleri ile Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde, ikincisini ise; Kayseri ilinin Sarız, Tomarza, Pınarbaşı, Bünyan ilçeleri ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde tamamladı.

15 Eylül- 24 Ekim 2003 tarihleri arasında Milli Güvenlik Kurulu Sekreterliği’nde “Kamu Diplomasisi Eğitimi” kursunu başarı ile tamamladı.

Balıkesir’in Bigadiç İlçesinde Kaymakam Refikliği Stajını yaptı.

Kaymakam Vekilliklerini Sakarya Karapürçek, Burdur Tefenni ve Çavdır, Bolu’nun Göynük ilçesinde yaptı. Evli ve 2 kız çocuğu babasıdır.

Turgay Ünsal hangi görevlerde bulundu?

2003 Sakarya Kaymakam Adayı

2003 Milli Güvenlik Kurulu Sekreterliği’nde, “Kamu Diplomasisi Eğitimi” aldı.

2003-2004 1. Teftiş Stajı: Ordu ili Akkuş, Çaybaşı ve Ünye ilçeleri ile Ordu Büyükşehir Belediyesi

2. Teftiş Stajı: Kayseri ili Sarız, Tomarza, Pınarbaşı, Bünyan ilçeleri ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi

2004-2005 İngiltere’nin Leicester Üniversitesi’nde 1 yıl dil eğitimi aldı.

2005 Kayseri-Sarıoğlan Kaymakamlığı

2007 Bayburt-Demirözü Kaymakamlığı

2010 Erzurum-Aziziye Kaymakamlığı

2013 Rize-Çayeli Kaymakamlığı

2016 Ankara-Elmadağ Kaymakamlığı

14.07.2020 tarihinde Balıkesir-Edremit Kaymakamlığı’na atanmış olup, görevine devam etmektedir.

Turgay Ünsal yurt dışı görevleri

2004-2005 yıllarında İngiltere'nin Leicester Üniversitesi’nde 1 yıl dil eğitimi aldı ve İngiltere'nin İdare Sistemi üzerine çalışmalar yapıp bu konuda ödev hazırladı.

Yurt dışı görevinden döndükten sonra; İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Kaymakamlık Kursunu başarıyla tamamladı.

Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JIKA) tarafından, 26 Haziran – 19 Temmuz 2019 tarihlerileri arasında Japonya’da düzenlenen eğitim programına katıldı.

YABANCI DİL

İngilizce : İleri düzey

LİSANS

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü

YÜKSEK LİSANS

Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde, İktisat Politikası Anabilim Dalında Yüksek Lisans yapmıştır ve “Bölgesel Kalkınma Ajansları ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Örneği” konulu tez hazırlamıştır.

DOKTORA

İstanbul Medipol Üniversitesi’nde “Kamu Hukuku” alanında doktora yapmakta olup, “İdari Kolluk ve İdari Kolluk Yetkilerinin Sınırları” konulu tezi bitme aşamasındadır.