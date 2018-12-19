Turgay Kesler MHP Gümüşhane Köse ilçe belediye başkan adayı olmasından sonra Turgay Kesler’in kim olduğu araştırılıyor. 1995 yılında İstanbul Şükrü Balcı Polis Eğitim Merkezi'nden mezun olan Turgay Kesler, 23 yıl boyunca sürdürdüğü devlet memurluğu görevinden istifa ederek MHP Köse belediye başkan adayı oldu. İşte Turgay Kesler kimdir, nerelidir sorularının cevabı…

Turgay Kesler kimdir?

Turgay Kesler, 1975 yılında Köse'de dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokulu 1988 yılında Köse 60. Yıl Okulu'nda, lise eğitimini 1992'de Köse Lisesi'nde tamamladı. Ardından 1995 yılında İstanbul Şükrü Balcı Polis Eğitim Merkezi'nden mezun oldu. Lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi, 2015 tarihinde Kamu Yönetimi Bölümü'nde tamamladı.

23 yıl boyunca sürdürdüğü devlet memurluğu görevinden istifa ederek, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçiminde Gümüşhane İli, Köse ilçesi Belediye Başkanlığı'na Milliyetçi Hareket Partisi'nden aday oldu. Turgay Kesler, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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