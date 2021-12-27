Turgay Güler açıkladı: Doları 18'den alan iş adamları Erdoğan'a yalvarıyor

Ülke TV'de Turgay Güler, Hasan Öztürk, Emin Pazarcı ve Gaffar Yakınca 'En Sıradışı' programında dövizdeki çöküşü konuştu. Programa Turgay Güler'in "Merkez Bankası doları verdi, bizim bu enayi takımı 18 TL’den doları aldı. Sonra da devlet gitti 11 liradan dövizini geri aldı kasasına koydu" sözleri damga vurdu. İşte Turgay Güler'in o açıklamaları...

- Falanca banka, falanca işadamı pusuda yatmış Merkez Bankası'nın piyasaya süreceği doları havada kapmayı amaçladılar.

- Tayyip Erdoğan da Merkez Bankası'na "18'den istiyorlar bunlar doları, verin' dedi...

- Ama Millete de 'sakın dolar almayın! Bozdurun, bak sonra pişman olursunuz' dedi...

- Merkez Bankası doları verdi, bizim bu enayi takımı çok zekiler ya, bu sayede hükümet düşürecekler ya, 18 TL’den doları aldı.

Devlete el ense çekilmez, devlete el ense çekersen böyle tepetaklak gidersin...

- Sonra da devlet gitti 11 liradan dövizini geri aldı kasasına koydu.

- O işadamları şimdi koşa koşa Tayip Erdoğan'a gidip "Aman biz ettik, sen etme diye yalvarıyorlar...