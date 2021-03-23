Turgay Ciner’in tetikçi işçisi yine Akit’e dil uzattı! Kendini milletten ve Meclis’ten üstün gördü

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Kendilerini basın ve fikir özgürlüğü, kadın hakları savunucu ve tarafsız gibi göstererek ‘masum’ bir maske takan solak zihniyetin son halkası medya kuruluşları, işin ucu kendilerine dokununca savunduklarını iddia ettikleri değerlerden anında vazgeçerek gerçek yüzlerini ortaya çıkarıyor.

Akit’i hedef aldı

Yeni Akit’in “Meclis isterse hilafeti ihya edebilir” haberinden rahatsız olan Habertürk’ün tetikçi Ankara temsilcisi Bülent Aydemir, katıldığı programda Akit’i diline doladı.

Habertürk TV’de sabah saatlerinde yayınlanan “Gündem” programında kendi çerçevesinde gündemi değerlendiren Aydemir, sözü Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın üzerinden Akit’e getirdi.

Akit’in 22 Mart tarihli “Meclis isterse hilafeti ihya edebilir” manşetinden rahatsız olduğu anlaşılan Aydemir, “Bu dönemde siyasetye velayet uygulamaya çalışan kişiler çıktı, din adamları çıktı. Ve bazı gazetelerde atılan hilafet manşetleri.” ifadelerini kullandı.

Mustafa Kemal’in köklü hilafet makamını kaldırmasına rıza gösterip, aynı Meclis’in hilafeti tekrar getirebileceği düşüncesine bile tahammül edemeyen Aydemir, Meclis ve millet adına karar verme küstahlığında bulundu.

Ciner’in sebep olduğu işçi ölümlerinde sessiz!

Milletin ve Meclis’in hilafet istemediğini iddia eden Aydemir’in, Ciner Grubu’na ait kömür ocaklarında can veren ve halen cesetlerinde ulaşılamayan işçiler hakkında ağzını bıçak açmaması ise “ikiyüzlülük” olarak yorumlandı.

Hatırlanacağı üzere Medya, madencilik, enerji ve diğer ticari sektörlerde faaliyet yürüten Ciner Grubu’na ait olan Siirt’in Şirvan ilçesinde bakır madeni sahasında 16 işçi hayatını kaybetmişti. Maden kazalarının merkezindeki firma olan Ciner grubuna bağlı Park Teknik A.Ş.’nin adının karıştığı en büyük facia Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesindeki Çöllolar Kömür Havzasında meydana gelmişti. Elbistan Linyitleri B Termik Santrali’ne kömür sağlayan Çöllolar Kömür Sahası’nda 4 gün arayla meydana gelen iki göçükte iki maden işçisinin cesedine ulaşılmış, 9 işçi ise toprak yığınının altında kalmıştı. Aradan geçen 6 yıla rağmen Ciner’in enkazından çıkarılamayan işçilerle ilgili arama faaliyetleri de artık yapılmıyor. 11 kişiye mezar olan Çöllolar madenindeki facianın nedeni, şirketin yüksek kâr amaçlı üretim zorlaması olarak gösterilmişti.

Turgay Ciner’e ait olan Ankara’nın Nallıhan ilçesindeki kömür ocağında tavan desteklerini tutturmak için kullanılan köpük malzemenin alev alması sonucu çıkan yangında 13 işçi dumandan zehirlenmişti. Aynı bölgede ihmal sonucu yaşanan bir diğer kazada ise 3 kişi, işçi nakliyesinde kullanılan monoraydan düşerek yaralanmış, ölümden kıl payı kurtulmuşlardı.