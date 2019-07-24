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TÜRFAD'dan Nihat Özdemir'e ziyaret

24 Temmuz 2019 Çarşamba 18:32
TÜRFAD'dan Nihat Özdemir'e ziyaret


İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Adamları Derneği (TÜRFAD) Yönetim Kurulu üyeleri, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'e nezaket ziyaretinde bulundu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ile Türkiye Futbol Adamları Derneği Asbaşkanı Naci Arkan'ın yanı sıra yönetim kurulu üyeleri Ogün Altıparmak, Adem Mat ve genel sekreter Hüsamettin Çelik yer aldı.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 18:32
  1. Futbol
  2. nezaket ziyareti
  3. Türkiye Futbol Adamları Derneği (TÜRFAD)
  4. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)
  5. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir

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