Turbo toksin (Ödem) çayı: Böylesi ilk, bakın neler oluyor... Eczacılar, vücuttaki etkilerini duyunca şok olacak

En hızlı kilo verme ve zayıflama yöntemleri bahar gelirken en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Fazla yağlar vücuttan atılmadığında birçok kronik hastalığın önü açılır. İşte kilo vermeyi kolaylaştıran, yağ yakımını hızlandıran tarifin yapılışı. Sağlıklı kilo verebilmek için bu tarifi deneyin...

Turbo Toksin (Ödem) Çayı Tarifi İçin Malzemeler

1 bağ maydanoz sapı

1 adet limon

1 adet yeşil elma

8-10 adet tane karabiber

4-6 adet karanfil

2 litre sıcak su

Turbo Toksin (Ödem) Çayı Tarifi Nasıl Yapılır?

Size harika bir toksin atıcı çay ile geldik. Bu çayı içince kendinizi daha zinde ve sağlıklı hissedeceksiniz.

Derin bir tencere içine maydanozun saplarını doğuyoruz, limonu 4 veya 8 parçaya ayırıyoruz, elmayı da dilim dilim doğrayıp içine atıyoruz, karabiber, karanfili de ve en sıcak suyu döküp 10 dk kaynatıyoruz ve suyunu içiyorsunuz. İster sıcak isterseniz soğuk tüketebilirsiniz.

Afiyet olsun.