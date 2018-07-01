Türbeye yuva yapan bülbüle köylüler sahip çıktı

Kayılar köyünde bulunan Hacıkızı Türbesi'ne açık bırakılan pencereden giren bülbül, içeride bulunan sanduka üzerine yuva yaparak yumurtladı.

Bir süre sonra yumurtadan çıkan yavrular, köylülerin ilgi odağı oldu. Köylüler, yavruların zarar görmemesi için türbeyi ziyarete kapattı.

Köy sakinlerinden Muzaffer Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, türbedeki mezarlar hakkında çeşitli rivayetler olduğunu söyledi.

Bölge halkının ve köylülerin önemli günlerde ve özellikle yağmur duasına çıkıldığı günlerde toplu halde türbeyi ziyaret ettiğini anlatan Yıldız, "Dedelerimizden ve babalarımızdan duyduğumuz kadarıyla, yüzyıllar önce köyümüze Hacı isminde biri kızıyla yerleşmiş. Dini bilgileri çok fazla olduğu bilinen bu zatlar, ölünce köylüler tarafından türbenin olduğu yere defnedilmiş. Zaman içinde de buraya türbe yapılmış." dedi.

'YAVRULAR BÜYÜYENE KADAR TÜRBE ZİYARETE AÇILMAYACAK'

Yıldız, köy sakinlerinin, türbeyi sırayla temizlediklerini anlatarak, "Temizlik yapmaya geldiğimizde kuşun Hacı’nın kızının kabrinin başına yuva yaptığını gördük. Yuvaya zarar vermemek için temizlik yapmadan türbeyi kapattık ve o günden bugüne kadar da hiç açmadık. Yavrular büyüyüp yuvadan ayrılana kadar temizlik yapılmayacak ve türbe ziyarete açılmayacak. Bülbülün buraya yuva yapması ve yavrularını burada büyütmesi bizi çok mutlu etti." diye konuştu.