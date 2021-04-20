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Gündem Türbede skandal görüntüler çekmişti! Gözaltına alındı
Gündem

Türbede skandal görüntüler çekmişti! Gözaltına alındı

Adana'da Çoban Dede Türbesi'nde sosyal medya videosu çekerek paylaşan Hazar Ş. Mardin'in Midyat ilçesinde gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-04-20 10:43:00 -

Bir sosyal medya platformunda paylaşılan video büyük tepki topladı. Adana’nın Çukurova ilçesindeki Çoban Dede Türbesi’nde çekildiği öne sürülen videoda türbedeki tabutun başında dua edip, ardından tabutun üstüne kapanıyor.

Söz konusu kişinin görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşmasının ardından birçok kişi tepki gösterdi. Videoyu izleyen sosyal medya kullanıcıları, bu davranışı saygısızlık olarak nitelendirdi.

Gözaltına alındı

Hazar Ş’nin, Mardin’in Midyat ilçesinde olduğu tespit edildi. Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hazar Ş’nin, Midyat’ta bulunan arkadaşının evine operasyon yaptı. Gözaltına alınan Hazar Ş.’nin bugün Midyat savcılığında ifade vereceği öğrenildi.

H.Ş.'nin sorgusu tamamlandıktan sonra Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 216'ncı maddesi gereği 'Dini değerleri alenen aşağılama ' suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Bu arada Hazar Ş’nin Midyat’a TİK-TOK için yeni çekimler yapmak için gittiği öğrenildi.

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Yorumlar

yücel

bizde dini değerlere ve din büyüklerine saldırmak suç değil ki
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Ne kadar şeregsiz bamussuz o kadar ünlü sosyal medya algoritması instagram sion algoritması,, reynmen, enes batur, acun, danla biliç, ezhel, nusret, turkishdictionary, halkekmag heosi

Gizli güçler bunları bilerek salıyor. Sosyal medyada bilerek yükseltiyor bunları
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