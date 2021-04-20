Türbede skandal görüntüler çekmişti! Gözaltına alındı
Adana'da Çoban Dede Türbesi'nde sosyal medya videosu çekerek paylaşan Hazar Ş. Mardin'in Midyat ilçesinde gözaltına alındı.
Bir sosyal medya platformunda paylaşılan video büyük tepki topladı. Adana’nın Çukurova ilçesindeki Çoban Dede Türbesi’nde çekildiği öne sürülen videoda türbedeki tabutun başında dua edip, ardından tabutun üstüne kapanıyor.
Söz konusu kişinin görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşmasının ardından birçok kişi tepki gösterdi. Videoyu izleyen sosyal medya kullanıcıları, bu davranışı saygısızlık olarak nitelendirdi.
Gözaltına alındı
Hazar Ş’nin, Mardin’in Midyat ilçesinde olduğu tespit edildi. Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hazar Ş’nin, Midyat’ta bulunan arkadaşının evine operasyon yaptı. Gözaltına alınan Hazar Ş.’nin bugün Midyat savcılığında ifade vereceği öğrenildi.
H.Ş.'nin sorgusu tamamlandıktan sonra Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 216'ncı maddesi gereği 'Dini değerleri alenen aşağılama ' suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Bu arada Hazar Ş’nin Midyat’a TİK-TOK için yeni çekimler yapmak için gittiği öğrenildi.