Turan: "Çanakkale-Ankara uçak seferleri artıyor”

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Covid-19 küresel salgınından dolayı ekonomik olarak zayıflayan iş dünyasını, esnafı desteklemeye devam edeceklerini belirtti. Aynı zamanda Çanakkale-Ankara uçak seferlerinin 4 Haziran itibariyle günlük seferlerine başlayacağını belirten Turan, “Çanakkale’miz yazın yine ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan yazılı olarak yaptığı açıklamada; “Çanakkale’miz her mevsim ziyaret edilebilen eşsiz tarihe, turizme ve doğaya sahip bir şehir. Tarımın ön planda olduğu özel bir kent. Her yıl önemli sayıda ziyaretçilerini ağırlayan Çanakkale’miz ümit ediyoruz yine yazın misafirlerini ağırlamaya devam edecek. Küresel salgının ilerleyişine, alınan önlemlerin durumuna göre Çanakkale-Ankara uçak seferlerimiz 4 Haziran itibariyle haftanın 7 günü hizmet vermeye başlayacak. Aynı zamanda İstanbul’a da haftanın 3 günü seferler düzenlenecek. Artık kontrollü normalleşme sürecine geçtik. Salgınla mücadele kuralları çerçevesinde gerçekleşecek olan seferlerle izolasyondan taviz verilmeyecek. Uçak seferlerinin artmasıyla beraber Çanakkale’mize gelmek isteyenlerin sayısının artacağından şüphemiz yok. Covid-19 sonrası ekonomik olarak bir nebzede olsa daralan esnafımıza, iş adamlarımıza can suyu olacak. Kısa zamanda ekonomik verileri toparlamak istiyoruz. Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu ile beraber Çanakkale’mizin ekonomisine destek sağlamaya devam edeceğiz” dedi.