Tur otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
Amasya'da tur otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 27 kişi yaralandı.
Amasya'da tur otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 27 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kapadokya'dan Amasya'ya giden 52 ABJ 427 plakalı tur otobüsü, Amasya Çorum kara yolu Kaleboğazı mevkisinde, kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, ilk belirlemelere göre 27 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk ediliyor.