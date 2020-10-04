Tur operatörlerinin yeni rotası Erzurum olacak

ERZURUM (AA) - Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) yetkilileri, Erzurum'un tarihi ve turistik yerlerini gezerek incelemelerde bulundu.

Tur operatörlerinin bölgedeki turizm potansiyelini tanıması ve farklı tur rotalarının belirlenmesi çalışmaları kapsamında kente gelen TÜRSAB yetkilileri, şehir merkezindeki tarihi mekanlar ile Narman Peri Bacaları, Tortum Şelalesi ve Yedigöller'i gezdi.

TÜRSAB Kuzeydoğu Anadolu Bölge Temsil Kurulu Başkanı Kürşat Özeken, gazetecilere yaptığı açıklamada, Erzurum Valiliği ve Erzurum Büyükşehir Belediyesinin daveti, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansının (KUDAKA) destekleriyle 18 bölge temsil kurulu başkanını Erzurum'da misafir ettiklerini söyledi.

Kente gelen misafirlerine 3 gün 2 gece süren gezi programı hazırladıklarını belirten Özeken, yapılan yatırımların bölgede turizme ayrı bir ivme kazandıracağını aktardı.

Şehrin turizm potansiyellerinin farkında olduklarını ve bunu en iyi şekilde değerlendireceklerini ifade eden Özeken, şöyle konuştu:

"Yapılan yatırımlardan dolayı artık Karadeniz, GAP ve Doğu Anadolu turları düzenlenebilir. Bu destinasyonu tüm Türkiye'ye ve dış pazara tanıtmak için TÜRSAB olarak elimizden geleni yapacağız. Desteklerinden dolayı emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Erzurum'a herkesi bekliyoruz. Tüm tesislerimiz tüm imkanlarımız ve olanaklarımızla hazırız. Erzurum hazır, artık sizleri bölgemize bekliyoruz. Tortum şelalemizin ışıklandırması bu yıl baştan yapıldı. Önceden gelen misafirlerimizi yeni bir destinasyon olarak Uzundere ilçemize yeniden bekliyoruz."

- "Yurt dışında tanıtmayı düşünüyoruz"

Geziye katılan TÜRSAB Çanakkale-Körfez Bölge Temsil Kurulu Başkanı Ahmet Çelik de bölgede doğa turizminin son zamanlarda revaçta olduğunu aktardı.

Özellikle outdoor aktivitelerinin bölgedeki birçok noktada yapılabileceğini aktaran Çelik, bu potansiyeli yurt dışı fuarlarında tanıtmak için valilik ve belediye başkanlarından bilgiler alıp çalışma yürüteceklerini ifade etti.

Çelik, Erzurum Valiliği ile Büyükşehir Belediyesinin, Karadeniz'e gelen Türk turistlerin bölgeyi de ziyaret etmesi için yaptığı çalışmaların gelecek yıllarda meyvesini vereceğine inandıklarını belirtti.

Kentin yurt içi ve yurt dışı turizminde ciddi anlamda kalkınması için her türlü desteği sağlamak istediklerini söyleyen Çelik, şunları kaydetti:

"Bölgeyi gezdik gördük. Tesisler, alt yapı ve resmi izinler anlamında hiçbir eksiklikleri yok. Bana göre fazlası var. Çok az zamanda çok ciddi bir yol kat ettiklerini gördük. Bundan sonra biz turizmcilere düşen en önemli görev, daha fazla yerli ve yabancı turisti bölgeye getirmek. Önce Türkiye daha sonra dünya çapında bütün bölgeyi çok iyi tanıtarak, anlatarak bölgeye daha fazla insanı çekeceğiz."



