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TÜPRAŞ'tan taşınma açıklaması

TÜPRAŞ, İzmit'te bulunan genel müdürlüğünün İstanbul'a taşınması kararının siyasi iddialarla ilgisi olmadığını bildirdi.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 09:17
TÜPRAŞ'tan taşınma açıklaması

Tüpraş'tan yapılan açıklamada, genel müdürlüğün taşınması sürecine ilişkin son günlerde basın ve sosyal medya üzerinden yanıltıcı ve gerçek dışı haberler yayıldığı belirtildi.

Türkiye'nin en büyük sanayi şirketi olarak, bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de 'sanayinin kalbi' Kocaeli'ye, rafinerileri bulunan şehirlere ve ülkeye yatırımlar ile katkıların sürdürüleceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Artan rekabet ortamında müşteri ve iş ortaklarımızla daha yakın iletişimde olmak, sürekli artan uluslararası ticaret hacmimiz ve finansal işlemlerimizi piyasalara daha yakın konumlanarak geliştirmek, aynı zamanda planladığımız yeni yatırımlarımız için alan sıkıntısı bulunan İzmit Rafinerimizde sahaları daha emniyetli ve optimum kullanabilmek için Tüpraş Genel Müdürlüğünü, İstanbul'a taşımak üzere planlı bir çalışma yürütmekteyiz. Bu süreç yaklaşık üç yıla yayılan bir dönem içerisinde planlanmış, fizibilite çalışmaları gerçekleştirilmiş ve bugüne gelinmiştir."

İzmit'in yanı sıra İzmir, Kırıkkale ve Batman'da bulunan rafinerileriyle ülkenin dört bir köşesinde faaliyette bulunan Tüpraş'ın, İstanbul'a geçişle mevcudiyetini 5 kente taşımış olacağı anlatılan açıklamada, "Şirketimiz genel müdürlüğünün İstanbul'a taşınması rafinaj faaliyetlerimizin odağını değiştirmeyeceğinden vergi dairemizin değiştirilmesi de düşünülmemektedir. Hal böyleyken, taşınma sürecimizin birtakım mesnetsiz siyasi iddialara bağlanmaya çalışılmasının hiçbir temeli yoktur." ifadeleri kullanıldı.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 09:17
  1. Batman
  2. Kırıkkale
  3. Kocaeli
  4. İzmir
  5. İstanbul
  6. tüpraş
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