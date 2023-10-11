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Ekonomi Tüpraş (TUPRS)'ın bilanço raporu kamuoyu ile paylaşıldı
Ekonomi

Tüpraş (TUPRS)'ın bilanço raporu kamuoyu ile paylaşıldı

Yeniakit Publisher
2023-10-11 21:18:00 -
Tüpraş (TUPRS)'ın bilanço raporu kamuoyu ile paylaşıldı

Türkiye'nin önde gelen enerji şirketi Tüpraş'ın 2023'ün son çeyreğindeki bilanço tahminleri kamuoyu ile paylaştı.

İş Yatırım, Türkiye'nin önde gelen enerji şirketi Tüpraş'ın 2023 3. çeyrek bilanço tahminlerini açıkladı. Analistler, Tüpraş'ın bu dönemde 3 aylık net karının 15.874.000.000 TL olmasını bekliyor.

Eğer çeyreklik net kar beklentisi gerçekleşirse, Tüpraş'ın 2023 yılı net dönem karının 30 milyar TL seviyesine ulaşacağı öngörülüyor.

Ayrıca, Tüpraş'ın 2023 3. çeyrekte satışlarına yönelik beklenti de oldukça güçlü. Şirketin bu dönemdeki satışlarının 180 milyar TL seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

İş Yatırım, Tüpraş'ın 2023 3. çeyrekte FAVÖK'ünün ise 23 milyar 291 milyon TL seviyesine ulaşmasını tahmin ediyor.

Tüpraş Ne Yapar?

Türkiye'nin 1983 yılında kurulan öncü enerji şirketi Tüpraş, Kocaeli, İzmir, Kırıkkale ve Batman'da yer alan 4 rafinerisi ile yılda 28,1 milyon ton ham petrol işleme kapasitesine sahiptir. Ülke ekonomisine sağladığı katkı ve ürettiği toplam gelir ile Tüpraş, Türkiye'nin en büyük sanayi şirketi unvanını taşımaktadır. Ayrıca, Avrupa'nın 7. büyük rafineri şirketi olarak yer alırken, sahip olduğu ortalama 9,5 Nelson kompleksite endeksi ile Akdeniz'in en yüksek kompleksiteye sahip rafineri şirketleri arasında yer almaktadır.
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