Tüp mide ameliyatı oldu, 13 günde 6.5 kilo verdi

Isparta’da çocuk yaşlardan itibaren yaşadığı obezite rahatsızlığı sebebiyle 118 kilograma kadar çıkan genç kadın, uygulanan tüp mide ameliyatı sayesinde 13 günde 6.5 kilo verdi.

Daha önce Isparta Devlet Hastanesinde tıbbi sekreter olarak görev yapan 34 yaşındaki Mürüvvet Tönge, fazla kiloları yüzünden artık çalışamaz hale geldi. Geçirdiği operasyon öncesinde hayatının artık çekilmez bir hal aldığını kaydeden Mürüvvet Tönge, sağlığına kavuşmak için hastaneye başvurduğunu söyledi. Tönge, gerekli tetkiklerin ardından tüp mide ameliyatı oldu.

Ameliyat öncesinde zor yaşam standartlarında hayatını sürdürmek zorunda kaldığını ancak artık hayatının düzene girdiğini kaydeden Tönge, "Merdiven çıkarken artık dizlerim beni taşımıyordu, canım yanıyordu. Buna benzer birçok rahatsızlık artık birbirini kovalamaya başlamıştı. 13 günde 6.5 kilo verdim, hayatım tamamen düzene girdi. Bu, sadece ameliyat olup da zayıflamak değilmiş, onu gördüm. Şimdi daha huzurluyum, kendime yeni bir sayfa açtım" dedi.

Isparta Şehir Hastanesindeki operasyonu gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Veli Can Yarar, obezitenin, günümüzün en çok rastlanan rahatsızlıklarından biri olduğunu ve her geçen gün yaygınlaştığını belirtti.

Isparta Şehir Hastanesinin, Sağlık Bakanlığı nezdindeki imkanlarla obeziteye farklı bir eğilimleri olduğunu kaydeden Op. Dr. Veli Can Yarar, "Biz, burada sadece hastaları ameliyat ederek, bırakmak değil, hastanemizde öncelikle Obezite Merkezi’mize gelinmesini öneriyoruz. Öncelikle hastalarımızı buraya yönlendiriyoruz. Hastalarımız burada belli bir süreçten geçiyorlar. Uzmanlarından danışmanlık ve gerekli hizmetleri alıyorlar" dedi.

"Obezite demek, her hasta için ameliyat demek değildir" diyerek sözlerini sürdüren Op. Dr. Yarar, "Biz de Isparta Şehir Hastanesi olarak buna büyük önem gösteriyoruz. Çünkü, amacımız hastaları sadece ameliyat etmek değil, onları sağlığına kavuşturmak. Ancak, uygun olan ve belli kademeleri tamamlamış olan hastaları ameliyat ediyoruz. Her önümüze gelen hastayı, ‘Sen kilolusun, gel, ameliyat edelim’ demiyoruz" diye konuştu.

Her ameliyatta olduğu gibi obezite ameliyatının da riskinin bulunduğunu belirten Yarar, "Her ameliyatın riski var ve obezite ameliyatında da evet, risk daha yüksek. Ölüm riski de dahil, bu ameliyatın riskleri arasında sayılıyor. Biz, zaten hastamıza bunu başta da söyledik. Hekim olarak zaten bunu da söylememiz gerekiyor. Ameliyat olacak hastalar ve yakınlarının, her şeyi ve her türlü riski bilmesi gerekiyor. O yüzden uygun şartlarda ameliyat olunmasını öneriyoruz. Ama durum her zaman güllük gülistanlık olmayabiliyor. Komplikasyonlar da ortaya çıkabiliyor. Obezite ve kiloya bağlı ameliyat riskleri, normal ameliyatlara göre daha fazla" şeklinde konuştu.

Obezite rahatsızlığıyla hastaneye başvuran 34 yaşındaki Mürüvvet Tönge ise, ameliyat olmadan önce daha kilolu ve daha ağır, yürüyemeyen ve ona göre psikolojisi bozuk olan bir durumda olduğunu söyledi.

Ameliyat olmadan önceki yaşadıklarını anlatan Tönge, "İstediğiniz gibi hareket edemiyorsunuz, yürüyemiyorsunuz. Hayat, yemek yemekten ibaret değil. Böyle olunca hastalıklar üst üste geliyor. Sağlık için endişe başlıyor. Ben, normalde bel fıtığı hastasıydım, artık yürüyemez hale gelmiştim, sol bacağım sürekli uyuşuyordu. İnsülin direncim artık çok yükselmişti ve şeker hastalığına doğru gidiyordu. Merdiven çıkarken artık dizlerim beni taşımıyordu, canım yanıyordu. Buna benzer birçok rahatsızlık artık birbirini kovalamaya başlamıştı. Böyle bir şikayetle başvurdum ve ameliyata karar verdik” ifadelerini kullandı.

Şu an mutsuz bir hayattan mutlu bir hayata adım atmış bulunduğunu ileten Tönge, "Şimdi daha huzurluyum, kendime yeni bir sayfa açtım. Daha sağlıklı bir hayata adım attım, şu anda rahatım" dedi.

118,5 kiloyken ameliyata karar verildiğini belirten Tönge, üzerinden 13 gün geçen operasyon sonrasında 111 kiloya düştüğünü söyledi. Hedefinin 60 kilo olduğunu dile getiren Tönge, "13 günde 6,5-7 kiloya yakın bir kaybım var. O bile bünyemde ciddi farklılıklara sebebiyet verebiliyor. Eskiye göre daha rahat uyuyorum, uykularım düzene girdi. Artık daha iyi ve düzenli besleniyorum. Daha rahat nefes alabiliyorum, bu süreçte sigarayı da bıraktım. Artık, güzel ve sağlıklı bir hayata adım attım, mutluyum. Bu, sadece ameliyat olup da zayıflamak değilmiş, onu gördüm, bu şekilde hayatınız da komple düzene giriyor. Yeme içme, spor, sağlıklı hayat" ifadelerine yer verdi.

Tönge, son olarak kendisi gibi obezite rahatsızlıkları bulunanlara da geç kalmadan tedavi önerisinde bulundu.