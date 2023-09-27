  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kanada parlamentosundaki Nazi skandalı istifa getirdi

Rus basınından flaş iddia: Türkiye'de işler zorlaştı, artık Ruslar Yunanistan'dan daha çok alıyor

Kuzey Kore'den ABD'ye Asya NATO'su suçlaması

Türkiye'nin yeni dönemi tarihe geçiyor: Türkiye'ye doğalgaz sonrası Kato ve Cudi’deki yere resmen milli enerji geliyor! Duyurdular

Elon Musk bir şehri ayağa kaldırdı! Vatandaşlar 112'yi arayıp yardım istedi

Ukrayna "Öldürdük" demişti! Rus komutan toplantıda ortaya çıktı

Çinliler Türkiye'nin yeni silahı karşısında şokta! '4 saniyede harekete geçiyor' diyerek duyurdular

Belarus 'Rusya ve Ukrayna' için yeni iddia dile getirdi: Ruslar ile Ukraynalılar Stratejik ortaklarımız! Savaşacağımızı sanmıyoruz

İran, Hamaney ve ABD iddiasını yalanladı

Rusya akaryakıta yasak getirdi! Rus basını Türkiye iddiasını kamuoyu ile paylaştı
Yerel Tunus’un Kayravan kentinde düzenlenen Mevlit Kandili kutlamalarına binlerce kişi katıldı
Yerel

Tunus’un Kayravan kentinde düzenlenen Mevlit Kandili kutlamalarına binlerce kişi katıldı

Yeniakit Publisher
2023-09-27 07:19:00 -
Tunus’un Kayravan kentinde düzenlenen Mevlit Kandili kutlamalarına binlerce kişi katıldı

Tunus’un Kayravan kentinde Mevlit Kandili kutlamaları gerçekleştirildi.

Her yıl Mevlit Kandili'nde Kuzey Afrika'daki İslam'ın ilk mabetlerinden Ukbe bin Nafi Camii ve çevresinde düzenlenen kutlama etkinliğine bu yıl da ülke içinden ve yurt dışından gelen binlerce insan katıldı.

Çeşitli etkinliklerle kutlanan Mevlit Kandili süresince, farklı sufi grupları Ukbe bin Nafi Camii’nin yakınında yer alan el-Cerabe Meydanı'nda kurulan sahnede ilahiler ve Hz. Muhammed’e yazılmış şiirleri seslendirdi.

Işık gösterisine de sahne olan kutlamada, Hicri 50'nci yılda inşa edilen Ukbe bin Nafi Camisi'nin minaresine Allah’ın 99 ismi ve Kayravan’daki önde gelen tarihi mekanların resimleri yansıtıldı.

- Kandil kutlamaları Kayravan kentindeki ekonomiyi de canlandırıyor

Mevlit Kandili kutlamalarına katılan 58 yaşındaki Fadıl en-Nahli, AA muhabirine “Ben Kayravanlıyım, Mevlit Kandili kutlamalarına gelen misafirlere yardımcı olmak için tüm Kayravanlılar gibi ben de seferber oldum. Genellikle Kayravanlılar Mevlid Kandili kutlamalarına katılan misafirlerin daha rahat etmesi ve oluşan atmosferin tadını çıkarmaları için evlerinde kalır.” ifadelerini kullandı.

Kayravan’ın antik bir kent olduğunu belirten Nahli şunları söyledi:

“Eskiden Mevlit Kandili kutlamaları kapsamında bir hafta öncesinden şehir merkezinde yer alan Evlad Ferhan Meydanı'na gelen misafirlerin dinlenmesi ve uyuyabilmesi için çadırlar kurulurdu. Şehrin farklı bölgelerine serilen halılarda misafirlere yemek ikram edilirdi. Artık kutlamalar eskisi gibi değil, on binlerce insan geliyor. Düzenlenen etkinliklerden dolayı şehirdeki ekonomide de hareketlikler yaşanıyor.”
ÖNE ÇIKAN VİDEO

- Mevlit Kandili'nde ülkenin birçok noktasından Kayravan’a sefer düzenleniyor

Her yıl Mevlid Kandili kutlamalarına katılmak üzere Monastir kentinden Kayravan’a ailesiyle beraber geldiklerini anlatan Esma Bilsagir, “Peygamberimizin doğumunun kutlandığı Mevlit Kandili için Kayravan’a geldik, çünkü Kayravan önemli İslam şehirlerinden biri. Kutlamalara katılmak için eşim, oğlum ve kızımla geldim.” diye konuştu.

Bilsagir’in oğlu 12 yaşındaki Yasin de kutlamalara katıldığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Tunus Diyanet İşleri Bakanı İbrahim eş-Şeybi, salı ve çarşamba günü bir milyonun üzerinde misafirin Kayravan’daki Mevlit Kandili kutlamalarına katılmasının beklendiğini açıklamıştı.

 

Mehmetçik, Çanakkale şehitlerini mevlit ile yâd etti
Mehmetçik, Çanakkale şehitlerini mevlit ile yâd etti

Aktüel

Mehmetçik, Çanakkale şehitlerini mevlit ile yâd etti

Depremde şehit olan polisler için mevlit okutuldu
Depremde şehit olan polisler için mevlit okutuldu

Gündem

Depremde şehit olan polisler için mevlit okutuldu

Mevlitte dağıtılan yemek 128 kişiyi zehirledi!
Mevlitte dağıtılan yemek 128 kişiyi zehirledi!

Yerel

Mevlitte dağıtılan yemek 128 kişiyi zehirledi!

Tokyo Camisi'nde Mevlit Kandili idrak edildi
Tokyo Camisi'nde Mevlit Kandili idrak edildi

Dünya

Tokyo Camisi'nde Mevlit Kandili idrak edildi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23