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Aktüel

Tunus'tan getirilen 25 kişi Yalova'da yurda yerleştirildi

Yeniakit Publisher
2020-05-06 20:17:38 -
Tunus'tan getirilen 25 kişi Yalova'da yurda yerleştirildi

YALOVA (AA) - Tunus'tan Türkiye'ye getirilen 25 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Yalova'da Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurduna yerleştirildi.

Türk Hava Yolları (THY) uçağı ile İstanbul Havalimanı'na inen yolcular, buradan otobüslerle Yalova'nın Çınarcık ilçesine taşındı.

Sağlık kontrolleri yapılan 2'si çocuk 25 kişi, kendileri için hazırlanan Çınarcık Öğrenci Yurdu'na getirildi.

Yurtta 14 gün gözlem altında tutulacak bu kişilerin tüm ihtiyaçlarını Yalova Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD ve Türk Kızılayı karşılayacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon, gazetecilere yaptığı açıklamada, 173'ü Termal ilçesindeki yurtta, 54'ü ise Çınarcık'ta olmak üzere 227 kişiyi misafir ettiklerini söyledi.

Tunus'tan gelenlerin temel ihtiyaçlarının AFAD tarafından karşılanacağını belirten Kalyon, "Kızılay üç öğün yemeklerini veriyor. Sağlık Müdürlüğü tarafından da günde iki defa olmak üzere 14 gün sağlık kontrolünden geçirilecekler. Bu süreç sonunda bir rahatsızlık oluşmazsa AFAD tarafından ayarlanan araçlarla memleketlerine uğurlayacağız." diye konuştu.

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