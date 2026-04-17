Tunus'taki sinagog bu yıl çok sayıda Yahudi ağırlayacak

Tunus'taki Gariba Sinagogu'nda yapılacak olan Yahudi ritüellerine çok sayıda ziyaretçinin katılması bekleniyor.

Tunus'un Cerbe Adası'nda bu yıl düzenlenecek Yahudi hac ziyaretine bu yıl çok daha fazla kişinin katılımına izin verdildi.

Afrika'nın en eski sinagogu olan Gariba Sinagogu'na yapılan ziyarete geçmişte Avrupa'dan ve başka yerlerden binlerce Yahudi katılıyordu.

2023 yılında sinagoga düzenlenen bir saldırıda 2 Yahudi ve 3 polis öldürülmüştü. , Güvenlik endişeleri nedeniyle ziyaretler son iki yıldır düşük katılımla gerçekleştiriliyordu.

Bu yıl organizatörler, ziyaretin "normale kademeli dönüşün bir parçası olarak Tunuslulara ve yabancılara açık olacağını" söyledi.

Ziyareti 30 Nisan ile 6 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek. Törenler bu yıl da kapalı alanlarla sınırlı olacak.

Sinagog Tunus'un Cerbe Adası'nda bulunuyor.

Tunus'ta bugün yaklaşık 1500 Yahudi yaşıyor.

Kaynak: Mepa News