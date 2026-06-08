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#1
Foto - Ağrı'da görsel şölen: Görenler dönüp bir daha bakıyor!

Kent merkezinin en uzak yerleşim yerlerinden olan Aşağıkent ile Ortakent köylerinde bulunan mendereslerde bahar güzelliği yaşanıyor.

#2
Foto - Ağrı'da görsel şölen: Görenler dönüp bir daha bakıyor!

İlkbahar mevsiminde etkili olan yağışlar ve karların erimesiyle su seviyesi yükselen mendereslerin çevresi de hem yeşile büründü hem de çiçeklerle kaplandı.

#3
Foto - Ağrı'da görsel şölen: Görenler dönüp bir daha bakıyor!

Düz ovada kıvrılarak akan kilometrelerce uzunluktaki mendereslerin çevresinde güzel manzaralar oluştu.

#4
Foto - Ağrı'da görsel şölen: Görenler dönüp bir daha bakıyor!

Bölgedeki hayvanların su ihtiyacını karşılayan ve tarımda da kullanılan menderesler dronla görüntülendi.

#5
Foto - Ağrı'da görsel şölen: Görenler dönüp bir daha bakıyor!

İşte bölgeden görüntüler...

#6
Foto - Ağrı'da görsel şölen: Görenler dönüp bir daha bakıyor!

İşte bölgeden görüntüler...

#7
Foto - Ağrı'da görsel şölen: Görenler dönüp bir daha bakıyor!

İşte bölgeden görüntüler...

#8
Foto - Ağrı'da görsel şölen: Görenler dönüp bir daha bakıyor!

İşte bölgeden görüntüler...

#9
Foto - Ağrı'da görsel şölen: Görenler dönüp bir daha bakıyor!

İşte bölgeden görüntüler...

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