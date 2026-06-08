Ağrı'da görsel şölen: Görenler dönüp bir daha bakıyor!
Ağrı'da ilkbahar yağmurları ve eriyen karların etkisiyle su seviyesi artan menderesler, etraflarını saran yemyeşil doğayla göz alıcı bir manzaraya büründü.
Ağrı'da ilkbahar yağmurları ve eriyen karların etkisiyle su seviyesi artan menderesler, etraflarını saran yemyeşil doğayla göz alıcı bir manzaraya büründü.
Kent merkezinin en uzak yerleşim yerlerinden olan Aşağıkent ile Ortakent köylerinde bulunan mendereslerde bahar güzelliği yaşanıyor.
İlkbahar mevsiminde etkili olan yağışlar ve karların erimesiyle su seviyesi yükselen mendereslerin çevresi de hem yeşile büründü hem de çiçeklerle kaplandı.
Düz ovada kıvrılarak akan kilometrelerce uzunluktaki mendereslerin çevresinde güzel manzaralar oluştu.
Bölgedeki hayvanların su ihtiyacını karşılayan ve tarımda da kullanılan menderesler dronla görüntülendi.
İşte bölgeden görüntüler...
İşte bölgeden görüntüler...
İşte bölgeden görüntüler...
İşte bölgeden görüntüler...
İşte bölgeden görüntüler...
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